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    首頁　>　臺北市

    朱立倫重申歡迎裴洛西訪台 籲台海交流對話而非交惡對抗

    國民黨主席朱立倫（中）今在國民黨中常會談話重申，歡迎裴洛西訪台，對岸的抗議和農漁水產品禁運或軍演會傷害兩岸和平。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫（中）今在國民黨中常會談話重申，歡迎裴洛西訪台，對岸的抗議和農漁水產品禁運或軍演會傷害兩岸和平。（記者田裕華攝）

    2022/08/03 15:17

    〔記者林良昇／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共隨即展開經濟、武力恫嚇，國民黨主席朱立倫今在國民黨中常會談話重申，歡迎裴洛西訪台，對岸的抗議和農漁水產品禁運或軍演會傷害兩岸和平，希望台海能維持和平，繼續交流對話而非交惡對抗。

    國民黨今舉行中常會，針對裴洛西訪台，朱立倫在中常會談話時重申，他要誠摯代表國民黨，歡迎來自國際的友人裴洛西訪問台灣。

    朱立倫表示，國民黨堅定的立場就是捍衛中華民國，維護我們的民主自由，同時希望區域和平，讓台灣每一位人民都過上好日子，也歡迎來自國際任何友人，支持中華民國、支持台灣、支持民主自由，能夠增進台美關係，維護區域和平。

    朱立倫指出，美國眾議院議長代表美國人民，美國總統拜登多次強調，裴洛西訪台沒有改變美國對中國及對台灣的政策，裴洛西代表人民來表達對民主自由的支持、對中華民國的支持，當然應該歡迎，也希望台美關係能更穩定、未來交流更密切、更多雙邊合作。

    針對連日來中國的抗議及有關農漁水產品禁運和軍演，朱立倫說，不希望有任何意外發生來傷害兩岸和平，影響區域安全，更不要影響基層農漁民的生計。

    朱立倫提到，國民黨希望維護所有基層民眾的權益，也希望台海能維持和平，能繼續交流對話，而不是交惡對抗，這是國民黨一向一貫的立場。

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