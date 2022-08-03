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    家扶：弱勢8成由女性主要照顧 63.3％已心力交瘁

    家扶基金會調查「女性貧窮」現象持續，且影響到弱勢兒少照顧，與企業合作推消費捐款，盼助弱勢家庭度難關。（家扶基金會提供）

    家扶基金會調查「女性貧窮」現象持續，且影響到弱勢兒少照顧，與企業合作推消費捐款，盼助弱勢家庭度難關。（家扶基金會提供）

    2022/08/03 15:08

    〔記者吳柏軒／台北報導〕家扶基金會今（3日）表示，根據「弱勢家庭照顧能力與需求調查」，扶助家庭有8成主要照顧者為女性，逾7成的月收不滿25K，有63.3％心力交瘁，疫情下「女性貧窮」現象續存，連帶衝擊弱勢兒少。

    家扶調查，今年執行「弱勢家庭照顧能力與需求調查」，從7月14日到8月30日期間，抽2千戶樣本調查，其中男性照顧者379人，女性照顧者1564人，其中女性是家戶中唯一照顧者高達1197人。且有超過7成每月收入未滿2萬5000元。而照顧者每週有84.1小時花費在照顧上，63.3％在照顧時會覺得心力交瘁。

    家扶認為，上述調查呈現，「女性貧窮」的現象持續存在，也伴隨著弱勢兒少生活照顧需求，當工作不穩定時，有5成以上的孩子在學習與托育照顧費上會受到影響。如擔任作業員的小霖媽媽，獨自照顧3個孩子及年邁婆婆，因疫情遭減班而影響收入，苦惱著一家人生活著落，壓力如巨石般難以負荷。

    家扶基金會社資處林秀鳳處長說：「女性照顧者需一肩扛起經濟與照顧的責任已不容易，近年更受疫情影響收入不穩定或減少，這些衝擊連帶影響弱勢兒少的生活與學習。」

    為了協助，家扶表示，獲三商餐飲集團、悠遊卡公司支持「無窮世代」計畫，共同辦理「嗶悠遊、我加菜、送愛到家扶」公益活動，悠遊卡公司公共事務室協理周美里表示：「你我一點點的付出，都是一個改變的機會！鼓勵大眾使用悠遊卡或悠遊付消費，消費滿額悠遊卡幫您捐5元。」三商餐飲行銷企劃處經理洪以倩也表示：「今年是第2年與家扶合作，希望透過328家門市的力量一起送愛到家扶。」

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