國民黨徵召參選嘉義縣長 王育敏：會向鄉親證明是最好選擇

國民黨中常會今正式徵召黨副秘書長王育敏參選嘉義縣長。（記者田裕華攝）

2022/08/03 14:58

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選，國民黨中常會今正式徵召黨副秘書長王育敏參選嘉義縣長，黨主席朱立倫指出，王育敏是真正的嘉義女兒，嘉義縣非常需要社福界出身的縣長。王育敏則表示，願為國民黨出征，會讓嘉義鄉親證明她是最好的選擇。

國民黨今舉行中常會，正式通過徵召王育敏參選嘉義縣長，朱立倫指出，國民黨本次縣市長提名，堅持提名中道、理性、穩健、務實的人選，從北到南都是最優秀的人選﹔嘉義縣毫無疑問是艱困選區，國民黨仍秉持這樣的目標，提名願意為黨奉獻的同志，而王育敏出身嘉義縣中埔鄉，是真正在嘉義成長的嘉義女兒。

朱立倫指出，嘉義縣地方希望國民黨能有一位號召民意，能夠代表整個國民黨全力奮戰的人選，王育敏過去是社福界非常有名的兒福專家，擔任2屆不分區立委，表現傑出，嘉義縣有非常多偏鄉，有很多老人、兒童或婦女，都需要獲得好的照顧，非常需要一位社福界出身的縣長，王一定是最優秀，最有愛心的縣長參選人。

王育敏表示，嘉義縣是她的故鄉，是道道地地嘉義縣人，這次參戰是看到嘉義縣真的發展不夠快，2021年雜誌公布的縣市競爭力總體排行榜，嘉義縣是最後一名。

王育敏說，在民進黨長期執政下，可以看到嘉義縣老年人口飆漲，老化指數也是全國第一名，老年人口比例已超過20%，已經是超高齡社會，很多數據都顯示現在嘉義縣的發展不夠快速，競爭力被其他縣市超越，這次她的參選，就是希望可以給嘉義縣帶來升級改變，讓嘉義縣變得更有競爭力，也讓嘉義縣的民眾可以過上好日子。

王育敏指出，她已經決定參選，接下來會全力以赴，希望嘉義縣的鄉親可以期待未來的這場選戰，她絕對會證明她是最好的選擇。

對於參選意向的改變，王育敏指出，嘉義縣是超級艱困選區，在選戰策略上原本是希望可以跟無黨合作，但協商沒有辦法成局，國民黨身為最大在野黨，也必須推出自己的人選，經地方跟中央幾番協商的結果，認為她是最適當的人選，既然黨決定了，她願意爲黨出征。

此外，國民黨中常會今也通過，不提名連江縣長人選，核准連江縣副縣長王忠銘、前地政局長曹爾元2人角逐年底連江縣長寶座。

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