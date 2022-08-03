列ECFA早收清單檸檬柳丁也被禁 學者：中國政治糖衣現形

中國今天宣布暫停台灣柑橘類水果輸入，其中也包含被列入ECFA早收清單的檸檬、柳丁。（資料照）

2022/08/03 15:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國今（3）日宣布暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸入，並指在水果驗出介殼蟲、農藥超標，或是水產品包裝驗出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒陽性，其中柑橘類水果的柳丁、檸檬，或如之前被禁的石斑魚，都被列入兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單的農產品，學者表示，對中國撕毀ECFA並不意外，尤其中國每次遇到國際問題，都是拿台灣出氣。

馬英九政府任內和中國簽署的ECFA，將18項農產品列入早收清單，其中包含6月已被中國禁運的石斑，以及最新宣布禁運的柑橘類水果如柳丁、檸檬。

依農委會統計去年台灣檸檬共出口1961公噸，中國就有約1952公噸，佔台灣檸檬外銷總體逾99%，不過若和上一年度出口到中國的2103噸相較，去年檸檬出口中國量就減少，今年迄今，出口到中國的數量更只有159噸；台灣柳丁去年出口約211公噸，出口到中國有99.6噸，中國佔總體柳丁外銷約47%。

被列入ECFA早收清單的柳橙、檸檬等被禁，台灣大學農經系榮譽教授吳榮杰說，中國和台灣簽ECFA早收清單是想透過「施予小惠」達成政治目的，「ECFA是政治糖衣」，只要遇到國際問題，就立刻拿台灣出氣，他說，經過這麼多次的風波，台灣百姓應已明瞭，跟中國做生意就有類似風險。

吳榮杰說，中國透過ECFA的政治糖衣，讓台灣人倚賴短期利益，這類短利，反而耽誤台灣農業往國際發展、產品升級並更精緻化的腳步，現在最重要是持續開拓其他市場，並降低對中倚賴。

中興大學行銷系退休教授李皇照表示，中國做的很多措施，不會只有經濟考量，主要還是政治問題，並認為台灣只要不聽話就要教訓，加上中國並不依循國際的貿易規範，中國市場風險本來就較高。

李皇照進一步指出，台灣農業要轉變思維，過去將中國視為市場，但隨著近年中國本身提升農業技術，以及台灣部分人士將台灣品種、技術等也帶到中國，在農產品國際市場上，中國實際上已經成為台灣農產品的貿易對手。

李皇照說，過去因為鮮果類過於倚賴中國的短程市場，致使蔬果長程運輸經驗不足，這部分台灣還要努力，因農產品生鮮、不耐儲運特性，其他市場與通路的開拓需要雙方信任的建立，因此會需要時間，「台灣總希望推行政策可以立竿見影，但國際貿易需時間醞釀。」

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