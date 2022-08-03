中國頻對台經濟性報復 政院：整體小心因應、部會做好準備

行政院發言人羅秉成表示，中國以不同理由禁止台灣的農產品、食品，我們整體小心因應，各相關部會都有所準備。（資料照）

2022/08/03 14:47

〔記者李欣芳／台北報導〕美國眾議院議長斐洛西抵台訪問，中國氣得跳腳，頻頻祭出報復性措施，繼禁止台灣一百多家食品廠的產品進口以及漁船等輸出後 ，又宣布暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，行政院發言人羅秉成今天下午受訪表示，中國以不同理由禁止台灣的農產品、食品，我們整體小心因應，各相關部會都有所準備。

羅秉成表示，衛福部、農委會與經濟部已有對外說明，目前中方公開的數據與我方掌握的部分要再核對、釐清，對台灣廠商的影響情形也要有所了解。政府將先釐清、盤點後，再對準目標給以業者申請事項等協助。

政院官員指出，面對中方要求台灣一百多家食品業者、漁船業者補件，有些業者沒有補件的原因要去了解，初步了解，有一些業者沒有意願再輸出產品到中國，基於業者商業上的判斷，政府予以尊重，另外有些業者則未及補件。因此要通盤了解那些業者真正受影響，政府要予以輔導，包括在申請事項予以協助。

政院官員說，沒有補件的業者有可能是市場上的考量，例如輸出到中國的量不大，有的甚至已經市場轉向銷往中國以的其他國家，或者認為相關手續太麻煩，原因不一而足。

政院官員指出，初步了解，大部分漁船沒有要與中國做生意，則其影響相對小一些，高價漁獲中國若不要轉到其他市場，通路轉銷的問題影響不大，至於食品業，會有一些影響，視輸出中國產值而定，有些食品等待通關卻進不去，或者有的已經下訂單，這部分就有立即影響。

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