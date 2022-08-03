疫後回歸 北市小小消防營睽違2年復辦

北市消防營有各種體驗活動。（記者姚岳宏攝）

2022/08/03 14:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕每年都讓家長爭相報名的北市暑期「小小消防營」，因疫情暫停2年，今年由於疫情趨緩，睽違已久的消防營正式回歸，今天在內湖防災科學教育館舉辦開幕活動，由消防大哥哥、大姊姊以及可愛的Hello Kitty開場，透過活潑的帶動跳，為消防營展開快樂的序曲。

今年開幕式特別與「台灣三麗鷗」合作，除透過有獎徵答方式將防災知識烙印腦海，亦藉由Hello Kitty帶動跳的方式，讓各位小朋友知道洗手防疫的重要性；本次開幕式採敲響消防祈福鐘，除希望活動順利，亦希望在場的所有人身體健康，開幕式結束後，立即展開「消防小達人」及「消防小英雄」闖關活動。

消防局指出，上午活動是由消防人員針對火災通報技巧、地震應變、「視訊119」、「台北市防災APP」及「台北防災立即go」電子書等知識進行教導，藉由煙霧體驗、地震體驗、CPR+AED體驗等活動，讓學童親身理解防災知識；下午則是進行防火作戰趣味遊戲競賽，以防災常識技能為元素設計的團康活動，讓小朋友在玩樂中對防災常識技能有更深刻的認識，當個自救助人的消防小尖兵。

消防局表示，從8月2日開始，連續4週的每週二至週五舉辦，到8月19日止，共辦理12個梯次，週五是舉辦親子日，開放給家長報名共學，本次參與活動的小朋友，通過各種防災知識及體驗活動的考驗後，可以獲得結業證書，成為防災種子、家中最英勇的「消防小尖兵」。

睽違2年的北市消防營今年再度舉辦。（記者姚岳宏攝）

北市消防營有各種體驗活動。（記者姚岳宏攝）

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