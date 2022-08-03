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    裴洛西訪台》台鐵、超商螢幕遭駭客入侵 學者︰應徹查資安防護

    針對超商與台鐵的電視牆廣告遭駭客入侵，成功大學電機系教授李忠憲認為應徹查，以免未來台灣關鍵基礎設施被駭，也要了解相關廣告公司有無中資背景或影響。（資料照）

    針對超商與台鐵的電視牆廣告遭駭客入侵，成功大學電機系教授李忠憲認為應徹查，以免未來台灣關鍵基礎設施被駭，也要了解相關廣告公司有無中資背景或影響。（資料照）

    2022/08/03 14:24

    〔記者吳柏軒／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西昨晚抵台，不料今（3日）白天竟傳出有7-11超商電視螢幕、台鐵電視螢幕牆等，接連遭到駭客入侵，出現痛罵裴洛西等簡體文字；如此直接的手段，讓資安學者擔憂，恐是外包的廣告公司有中資背景或影響，也需檢討國內重要基礎建設的資安，呼籲行政院介入徹查。

    超商與台鐵等電視牆廣告被駭，台鐵初步解釋是外包廠商問題；對此，成功大學電機系教授李忠憲表示，一個層面是外包的廣告公司可能就是中國公司，或與中國有關，另外也可能相關單位與廣告外包公司在簽約的時候，就沒有寫明資安罰則，因此如今出了事情，恐怕也沒有嚇阻力量。

    李忠憲再說，另外一種可能，就是目前物聯網（IoT）的發展複雜，電子設備如果連上IoT，但又只有簡單的密碼，就很容易被外部駭客入侵，舉例如過去曾有銀行ATM自動吐鈔事件，就是駭客利用電話線路入侵所致，這些事情如果有資訊安全管理，是可以避免的。

    李忠憲表示，像是小七的電視廣告，一定不是店員管理，而是廣告公司，資安就涉及該廣告公司的軟硬體設備是否足夠，至於台鐵的電視牆遭駭，則更嚴重更需要關注，因為鐵路是台灣的關鍵基礎設施，一旦被駭，就會連結到其他網路，環環相扣。

    雖然台鐵解釋，今日事件是外包廠商的問題，未侵入內部公務網路；但李忠憲說，現在網路複雜到無人知悉企業網路如何串聯，今日台鐵被駭，必須相當審慎，尤其行政院資通安全處已經將台鐵等列為資通安全責任的A級最高防護等級，交通部、資安處等都應介入，如果今日事後還是隨便問問，未來恐再發生重大駭客入侵事件。

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