母送兒就醫染疫定序出爐！ 羅一鈞：北部首起BA.5社區感染家庭群聚

醫療應變組副組長羅一鈞表示，30多歲男的陽性家人經定序也是BA.5，是國內第2起、北部第1起經定序確認的社區感染家庭群聚案。（指揮中心提供）

2022/08/03 14:17

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前公布國內新增2例台北市社區感染的BA.5個案，分別為30多歲男性與女性，彼此無關聯，前者有1名家人陽性、後者有1名職場接觸者陽性，醫療應變組副組長羅一鈞表示，30多歲男的陽性家人經定序也是BA.5，是國內第2起、北部第1起經定序確認的社區感染家庭群聚案。

指揮中心本週一公布，新增2例BA.5社區感染，近半年均無出國史也無接觸入境者，其中1例為30多歲男曾打三劑疫苗，7月24日有發燒等症狀，25日就醫PCR陽性、Ct值21，病毒定序為BA.5，2名家人有1人陰性、1人陽性Ct值32。

其中，陽性個案為60多歲女性，是30多歲男的母親，曾開車載送有症狀的兒子就醫採檢，自己後續發病，病毒定序結果也出爐，確定為BA.5。羅一鈞說明，該名個案研判是遭到兒子傳染，此也是繼高雄家庭群聚案後，國內第2起BA.5社區感染的家庭群聚案。

至於另1例BA.5社區感染的30多歲女性，曾打兩劑疫苗，7月23日出現發燒等症狀，快篩陰性，但症狀持續，24日PCR陽性、Ct值19，病毒定序為BA.5，6名家人均陰性，但職場3人有2人陰性、1人陽性，陽性個案7月24日曾確診，但Ct值小於30，是否有關待定序結果；羅一鈞說明，此名個案的病毒仍在定序中。

本土BA.5累計14例，包含4起共7例社區感染，3起北部、1起南部；其餘7例與接機有關。

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