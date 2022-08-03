為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    母送兒就醫染疫定序出爐！ 羅一鈞：北部首起BA.5社區感染家庭群聚

    醫療應變組副組長羅一鈞表示，30多歲男的陽性家人經定序也是BA.5，是國內第2起、北部第1起經定序確認的社區感染家庭群聚案。（指揮中心提供）

    醫療應變組副組長羅一鈞表示，30多歲男的陽性家人經定序也是BA.5，是國內第2起、北部第1起經定序確認的社區感染家庭群聚案。（指揮中心提供）

    2022/08/03 14:17

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前公布國內新增2例台北市社區感染的BA.5個案，分別為30多歲男性與女性，彼此無關聯，前者有1名家人陽性、後者有1名職場接觸者陽性，醫療應變組副組長羅一鈞表示，30多歲男的陽性家人經定序也是BA.5，是國內第2起、北部第1起經定序確認的社區感染家庭群聚案。

    指揮中心本週一公布，新增2例BA.5社區感染，近半年均無出國史也無接觸入境者，其中1例為30多歲男曾打三劑疫苗，7月24日有發燒等症狀，25日就醫PCR陽性、Ct值21，病毒定序為BA.5，2名家人有1人陰性、1人陽性Ct值32。

    其中，陽性個案為60多歲女性，是30多歲男的母親，曾開車載送有症狀的兒子就醫採檢，自己後續發病，病毒定序結果也出爐，確定為BA.5。羅一鈞說明，該名個案研判是遭到兒子傳染，此也是繼高雄家庭群聚案後，國內第2起BA.5社區感染的家庭群聚案。

    至於另1例BA.5社區感染的30多歲女性，曾打兩劑疫苗，7月23日出現發燒等症狀，快篩陰性，但症狀持續，24日PCR陽性、Ct值19，病毒定序為BA.5，6名家人均陰性，但職場3人有2人陰性、1人陽性，陽性個案7月24日曾確診，但Ct值小於30，是否有關待定序結果；羅一鈞說明，此名個案的病毒仍在定序中。

    本土BA.5累計14例，包含4起共7例社區感染，3起北部、1起南部；其餘7例與接機有關。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土+23718降幅會越來越小 死亡+32、境外移入+201
    2022/08/03 14:13

    本土+23718降幅會越來越小 死亡+32、境外移入+201
    李秉穎：輝瑞幼童疫苗將討論開打時程 青壯年沒必要打第4劑
    2022/08/03 14:10

    李秉穎：輝瑞幼童疫苗將討論開打時程 青壯年沒必要打第4劑

    農十六富豪區當紅 輕豪宅稀有搶手
    竹縣+721 關懷COVID-19康復者身心 3醫院推整合門診
    2022/08/03 13:10

    竹縣+721 關懷COVID-19康復者身心 3醫院推整合門診
    2例BA.5個案接觸者陽性病毒定序進度 王必勝14:00說明
    2022/08/03 10:34

    2例BA.5個案接觸者陽性病毒定序進度 王必勝14:00說明

    中彰竹苗拚疫後觀光 參山處加碼補助
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播