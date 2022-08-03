不畏中國！裴洛西訪台釋重要訊號：民主和安全是一體兩面

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（白衣者）來台，訪問團一行人3日拜會立法院。會晤結束後，裴洛西和與會者一同在會客室外露台，向在場媒體揮手致意，民進黨立委羅致政（右）拿起手機，與裴洛西自拍合影。 （記者羅沛德攝）

2022/08/03 14:13

〔記者陳政宇／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西今（3）日訪問立法院，立法院台美國會議員聯誼會會長、民進黨立委羅致政表示，她此行傳遞了一個非常重要的訊息，美國等民主國家不會屈服中國的威脅和壓力；裴洛西席間也強調，「沒有民主自由就沒有安全，沒有安全就沒有民主自由」，兩者是一體兩面。

裴洛西今日一早參訪立法院，我方由立法院副院長蔡其昌率民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、台灣民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智，以及羅致政迎接。

羅致政今日會後受訪表示，今日在立法院的會談，所有美國訪賓和台灣各政黨總召都有發言，自己發言時提到，在中國的警告和威脅壓力之下，裴洛西堅持到台灣訪問，這傳遞了一個非常重要的訊息給亞太和印太地區，就是美國和民主國家不會屈服中國的威脅和壓力，專制國家不應該、也沒有要求誰來訪與否的權力。

羅致政說，裴洛西昨日聲明提到，此行不是「來與不來」之間的選擇，而是一個「專制和民主」的選擇，民主國家站在一起因應威權專制國家的挑戰。

羅致政席間表示，現在對台灣民主國家的挑戰，不只是如何擴大民主，而是如何捍衛民主，一些專制國家利用民主自由機制來弱化和滲透民主自由，民主國家在這方面要共同合作、交換意見，討論如何在民主和安全，也需要立法求得兩者平衡。

裴洛西總結時也強調，安全和民主自由是一體兩面，沒有民主自由就沒有安全，沒有安全就沒有民主自由。另有美國眾議員對此表達認同，稱中國越是打壓，這個訪問就更有象徵意義。

另外，關於裴洛西的訪台規劃，羅致政認為，除了到訪象徵台灣民主的立法院、以及經貿相關的台北賓館午宴，比較少見的是下午參訪景美人權園區的行程，包含與人權團體的座談，看得出此行特別強調自由人權的部分。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（白衣者）來台，訪問團一行人3日拜會立法院。會晤結束後，裴洛西和與會者一同在會客室外露台，向在場媒體揮手致意。（記者羅沛德攝）

裴洛西訪問立院時指出，沒有民主自由就沒有安全，而沒有安全就沒有民主自由。（柯建銘辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法