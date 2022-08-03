為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    無慢性病也打3劑疫苗 40多歲男篩陽3天內在家死亡

    中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎新增32例死亡，年齡最輕的是2名40多歲男性，其中1例無慢性病史，也打滿3劑疫苗，但篩檢陽性返家居家照護，短短3天內就在家死亡。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎新增32例死亡，年齡最輕的是2名40多歲男性，其中1例無慢性病史，也打滿3劑疫苗，但篩檢陽性返家居家照護，短短3天內就在家死亡。（指揮中心提供）

    2022/08/03 14:14

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增32例死亡，年齡最輕的是2名40多歲男性，其中1例無慢性病史，也打滿3劑疫苗，但篩檢陽性返家居家照護，短短3天內就在家死亡。

    指揮中心統計，今日新增32例死亡，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，最年輕的死亡個案為2名40多歲男性，其中1例無慢性病史，打滿3劑疫苗，7月24日到採檢站快篩陽性，返家居家照護，26日於家中死亡，死因為肺炎併呼吸衰竭。

    另1例有慢性肝病史，7月13日有發燒、呼吸喘等症狀，16日就醫確診，當日住院，並給予瑞德西韋等藥物治療，但仍不幸於26日死亡，死因為肺炎、肺膿瘍併敗血性休克、急性肝衰竭。

    根據指揮中心統計，今年1月1日至8月2日，本土病例共459萬3102例，其中，中重症2萬1273例、死亡8173例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2例BA.5個案接觸者陽性病毒定序進度 王必勝14:00說明
    2022/08/03 10:34

    2例BA.5個案接觸者陽性病毒定序進度 王必勝14:00說明
    本土+23302 病例緩降 本週疫情恐向上／專家：北北基桃列為觀察疫情再起指標
    2022/08/03 05:30

    本土+23302 病例緩降 本週疫情恐向上／專家：北北基桃列為觀察疫情再起指標

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    全美5800人染猴痘 加州宣布緊急狀態
    2022/08/03 05:30

    全美5800人染猴痘 加州宣布緊急狀態
    中重症+84、死亡+31／MIS-C增2例 40多歲男發病3天不治
    2022/08/03 05:30

    中重症+84、死亡+31／MIS-C增2例 40多歲男發病3天不治

    中彰竹苗拚疫後觀光 參山處加碼補助
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播