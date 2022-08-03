無慢性病也打3劑疫苗 40多歲男篩陽3天內在家死亡

中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎新增32例死亡，年齡最輕的是2名40多歲男性，其中1例無慢性病史，也打滿3劑疫苗，但篩檢陽性返家居家照護，短短3天內就在家死亡。（指揮中心提供）

2022/08/03 14:14

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增32例死亡，年齡最輕的是2名40多歲男性，其中1例無慢性病史，也打滿3劑疫苗，但篩檢陽性返家居家照護，短短3天內就在家死亡。

指揮中心統計，今日新增32例死亡，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，最年輕的死亡個案為2名40多歲男性，其中1例無慢性病史，打滿3劑疫苗，7月24日到採檢站快篩陽性，返家居家照護，26日於家中死亡，死因為肺炎併呼吸衰竭。

另1例有慢性肝病史，7月13日有發燒、呼吸喘等症狀，16日就醫確診，當日住院，並給予瑞德西韋等藥物治療，但仍不幸於26日死亡，死因為肺炎、肺膿瘍併敗血性休克、急性肝衰竭。

根據指揮中心統計，今年1月1日至8月2日，本土病例共459萬3102例，其中，中重症2萬1273例、死亡8173例。

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