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    首頁　>　臺北市

    邀蔡英文赴美國會演說？ 裴洛西：兩黨都支持共享民主價值

    裴洛西表示，台美雙邊都持續努力增進國會與各部門間的對話，在國會，共和黨、民主黨兩黨都支持台灣捍衛自身安全，也支持共享的民主價值。（法新社）

    裴洛西表示，台美雙邊都持續努力增進國會與各部門間的對話，在國會，共和黨、民主黨兩黨都支持台灣捍衛自身安全，也支持共享的民主價值。（法新社）

    2022/08/03 14:11

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西今天出席媒體互動會時，被問到美國國會議員曾提議邀請蔡英文總統到國會演說，今年是否可望實現？裴洛西是否盼藉此行讓更多美國官員可依照「台灣旅行法」來台訪問？裴洛西則回答，近年因為疫情爆發，雙邊實體互動減少，但台美雙邊都持續努力增進國會與各部門間的對話，非常重要的是，在國會，共和黨、民主黨兩黨都支持台灣捍衛自身安全，也支持共享的民主價值。

    裴洛西在開場白也提到拜登政府推動的「印太經濟架構」，台灣雖未參與。但台美透過涵蓋經濟、安全以及貿易協議等內容，能建立不一樣的組合關係。

    針對中國升高軍事威脅報復訪台，裴洛西認為，先前已有非常多美國議員與重要官員訪台，她並不清楚中國這次升高抗議，是因她眾議院議長的身分，還是其它的原因，「因為那些男人來訪台時候，中國沒有什麼意見。」

    裴洛西也說，她率團訪台是想清楚傳達，中國雖不斷阻擋台灣參加國際組織，但無法阻止國際友人到台灣以正式訪問展現對台的支持。她強調，透過來訪傳遞明確訊息，在國會包括眾議院和參議院，民主黨人和共和黨人均致力於台灣的安全，讓台灣更能自我防衛，這也攸關台美共同的民主和自由價值觀。

    裴洛西認為，中國領導人出於對政治局勢某些不安全感，正發動軍事威脅。但對她而言，此行最重要是要向台灣的成功致敬，並為台灣的安全而共同努力。

    裴洛西也說，面對專制與民主之爭，我們不能退縮。我們必須向世界展示，這是此行的目的之一，展示台灣人民的成功，包括讓國家變得更加民主的勇氣，並成為區域的模範。她同時強調，自由和民主，如果缺少了安全，也將無法同時擁有。我們希望安全與自由，我們並不會退縮。

    裴洛西今天上午在總統府接受總統蔡英文贈勳後，訪團與總統等政府高層閉門會談約1小時，隨後舉行媒體互動會，由中央社、美媒彭博社、日媒朝日新聞代表提問。

    包括蔡總統、副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處長孫曉雅等皆出席。

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