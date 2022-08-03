裴洛西訪台》假訊息伴隨共軍軍演而來 國軍籲全民勿輕信

國防部針對錯假訊息製作圖卡澄清。（國防部提供）

2022/08/03 13:23

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕中共於美國眾議院議長裴洛西訪台後，昨晚宣布自明日至7日於台灣周遭海空域實施實彈操演，中共官媒昨更發布共軍「蘇愷-35」戰機穿越台灣海峽等假訊息，遭國軍澄清。國防部發言人孫立方今日表示，呼籲國人認清中共本質，不要相信中共或網路上散播的任何假訊息，任何訊息請依國防部發布的訊息為主，也請國人若蒐獲假訊息，提供國防部應處。

國防部今日中午召開臨時線上記者會，說明因應中共軍演的相關舉措。孫立方表示，中共持續透過假訊息或認知作戰向我發起攻擊，呼籲國人一定要認清中共的本質，並且不要相信中共或網路上散播的任何假訊息。

孫立方舉例，例如昨晚中共「央視」新聞推播「解放軍空軍蘇-35戰機穿越台灣海峽」訊息後，國防部立即查證內容並非事實，並隨即透過發布新聞稿及澄清圖卡向國人說明。而我國國軍已經加強戒備，並嚴密掌握監控臺海週邊軍事動態，國軍會堅決捍衛國家主權，也有絕對能力負起守衛疆土的責任，守護國家主權和國防安全。

孫立方也呼籲國人，任何訊息請依國防部發布的訊息為主，也請國人若蒐獲假訊息，提供國防部應處。

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