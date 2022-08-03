裴洛西訪台》中國頻文攻武嚇 陳其邁：只會讓台灣人更團結

高雄市長陳其邁今天上午訪視彌陀區漯底社區關懷據點受訪表示，美國眾議院議長裴洛西訪台，中國頻頻對台文攻武嚇，作法「損人不利己」，只會引起國際間更多反彈，讓台灣人更加團結。（記者蘇福男攝）

2022/08/03 13:31

〔記者蘇福男／高雄報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國頻頻對台文攻武嚇，高雄市長陳其邁今天上午訪視彌陀區漯底社區關懷據點受訪表示，中國挑釁行為「損人不利己」，只會引起國際間更多反彈，讓台灣人更加團結。

陳其邁上午10點訪視彌陀漯底社區關懷據點，與社區長輩一起手做壽司模型，並贈送壽桃祝長輩呷百二、情人節快樂。

媒體聯訪時，陳其邁就美國眾議院議長裴洛西訪台一事，表示非常歡迎裴洛西來台訪問，他推崇裴洛西是台灣的真朋友，長期關注台灣的民主、人權及安全，也在國會推動法案，長期支持台灣不遺餘力。

陳其邁說，相信透過此次訪問，台美雙方在安全、經濟及治理各領域都會有非常深入的對話，相信透過裴洛西的訪問和實質的各層次的交流，都印證了台美關係在蔡總統的主政，真朋友的真進展的情誼，他相信都會有助於增進台美雙方的互信和合作。

針對裴洛西訪台，中國宣布在6個區域演習，陳其邁表示，這些區域都是位於印太地區最繁忙的航運路線上，這些航線對於印太地區的經濟安全，還有和平穩定都至關重要，我們不樂見中國這種片面改變現狀的作法，希望中國應該要立刻停止這種單邊的挑釁、文攻武嚇。

陳其邁說，相信這種作法，包括在整個國際間會引起更多反彈，是損人不利己的行為，也會讓台灣人民更加反感，他相信政府、人民都有無比決心捍衛台灣的主權，國軍當然也會全力來捍衛國家的安全，這種作法只會讓台灣人更加團結。

陳其邁強調，裴洛西訪台，中國增加禁運台灣農產、漁水產、果產，是標準文攻武嚇的作法，這種片面改變現狀的作法，其實讓台灣人非常反感，台灣不管在整個印太地區、在兩岸，我們從來都不會主動挑起爭端或挑釁，因此中國這種單邊挑釁，對於廣大台灣人民來講，其實大家都不以為然。

陳其邁表示，兩岸地區的和平穩定必須靠雙方努力，他相信政府也做好相關配套措施，我們也會用無比的決心，捍衛我們的和平穩定。

陳其邁說，中國禁運台灣農產、漁水產，高雄的水產品部分品項有受影響，市府和農委會將會輔導業者，一方面分散市場，二方面擴展國內通路，降低衝擊。

高雄市長陳其邁今天上午參訪彌陀漯底社區，與社區長輩一起手做壽司模型。（記者蘇福男攝）

高雄市長陳其邁贈送壽桃給彌陀漯底社區長輩，祝長輩呷百二、情人節快樂。（記者蘇福男攝）

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