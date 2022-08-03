裴洛西穿搭超用心！ 謝欣霓讚︰披上勳章後可見政治智慧

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於今日上午前往總統府會晤總統蔡英文，蔡英文親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，勳章肩帶與裴洛西今日的穿搭極為相襯。（法新社）

2022/08/03 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日深夜抵台，身穿一席亮眼粉紅色套裝，今（3）日上午，蔡英文總統於總統府接見時，裴洛西則穿上米白色套裝、並搭配天藍色背心與鞋子。民進黨前立委謝欣霓，也於臉書上稱讚裴洛西穿著的魅力，以及她的用心之處。

對於裴洛西2套服飾的穿搭，謝欣霓就分析，從服飾、穿搭就能看出來，裴洛西相當重視主人的安排，也讓主人的心意可以配搭到極致，「政治人物的服裝學，代表著政治人物的思慮是否周延，以及格局的高低。可惜在台灣，大家並不在意服裝所代表的意涵以及傳遞出的訊息」。

謝欣霓還分析，「今天裴洛西的米白色套裝，搭配天藍色背心與鞋子，有別於昨日一席粉紅色套裝，確實莊重好看。進到總統府後，當總統致贈的勳章肩帶披上後，就清楚知道今天為何會以此色系裝扮搭配了」。

對於裴洛西展現出的用心穿搭，謝欣霓非常讚賞，「重視主人的安排，讓主人的心意可以配搭到極致。這就是穿著的魅力，亦是政治人物的智慧所在。」。

裴洛西今早先是拜會立法院，並在行程結束後，於10點30分前往總統府會晤總統蔡英文，而蔡英文總統也親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，還有提升台美交流的卓著貢獻。

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