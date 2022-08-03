為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    裴洛西穿搭超用心！ 謝欣霓讚︰披上勳章後可見政治智慧

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於今日上午前往總統府會晤總統蔡英文，蔡英文親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，勳章肩帶與裴洛西今日的穿搭極為相襯。（法新社）

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於今日上午前往總統府會晤總統蔡英文，蔡英文親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，勳章肩帶與裴洛西今日的穿搭極為相襯。（法新社）

    2022/08/03 13:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日深夜抵台，身穿一席亮眼粉紅色套裝，今（3）日上午，蔡英文總統於總統府接見時，裴洛西則穿上米白色套裝、並搭配天藍色背心與鞋子。民進黨前立委謝欣霓，也於臉書上稱讚裴洛西穿著的魅力，以及她的用心之處。

    對於裴洛西2套服飾的穿搭，謝欣霓就分析，從服飾、穿搭就能看出來，裴洛西相當重視主人的安排，也讓主人的心意可以配搭到極致，「政治人物的服裝學，代表著政治人物的思慮是否周延，以及格局的高低。可惜在台灣，大家並不在意服裝所代表的意涵以及傳遞出的訊息」。

    謝欣霓還分析，「今天裴洛西的米白色套裝，搭配天藍色背心與鞋子，有別於昨日一席粉紅色套裝，確實莊重好看。進到總統府後，當總統致贈的勳章肩帶披上後，就清楚知道今天為何會以此色系裝扮搭配了」。

    對於裴洛西展現出的用心穿搭，謝欣霓非常讚賞，「重視主人的安排，讓主人的心意可以配搭到極致。這就是穿著的魅力，亦是政治人物的智慧所在。」。

    裴洛西今早先是拜會立法院，並在行程結束後，於10點30分前往總統府會晤總統蔡英文，而蔡英文總統也親自頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，還有提升台美交流的卓著貢獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不意外！抗議裴洛西訪台 「中國媳婦」楊丞琳、陳妍希接力表態
    2022/08/03 12:52

    不意外！抗議裴洛西訪台 「中國媳婦」楊丞琳、陳妍希接力表態
    獲頒「特種大綬卿雲勳章」 裴洛西推文：象徵美台堅定持久友誼
    2022/08/03 12:41

    獲頒「特種大綬卿雲勳章」 裴洛西推文：象徵美台堅定持久友誼

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    台灣堅定主權不會退縮！蔡英文接見裴洛西提3點宣示
    2022/08/03 11:48

    台灣堅定主權不會退縮！蔡英文接見裴洛西提3點宣示
    裴洛西訪台 台積電股價上漲達498元
    2022/08/03 11:05

    裴洛西訪台 台積電股價上漲達498元

    中彰竹苗拚疫後觀光 參山處加碼補助
    確保裴洛西飛行安全！政院：國軍嚴密監控共軍並加強戒備
    2022/08/03 10:58

    確保裴洛西飛行安全！政院：國軍嚴密監控共軍並加強戒備
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播