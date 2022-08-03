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    裴洛西訪台》潘孟安︰台美民主光芒閃耀世界

    潘孟安發文力挺裴洛西訪台。（取自潘孟安LINE官方帳號）

    潘孟安發文力挺裴洛西訪台。（取自潘孟安LINE官方帳號）

    2022/08/03 12:49

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕美國眾議院議長裴洛西訪台，屏東縣長潘孟安從昨天（2日）深夜裴洛西專機降落台北後，到今天（3日）上午，在臉書連續發出3則貼文力挺，讚「台美民主光芒閃耀世界」。

    潘孟安昨天（2日）深夜首先發文表示「降落！美國裴洛西議長抵台！突破萬難，力挺台灣，這一刻全世界都在看！Welcome to TAIWAN！誠摯歡迎美國眾議院議長裴洛西訪台，這是台美外交的重要歷史時刻。」並強調「感謝民主摯友裴洛西議長訪台，台灣人一定會展現咱多一度的熱情！Thank you！」。

    潘孟安今天（3日）上午也轉發裴洛西議長投書華盛頓郵報「為何我帶領美國國會代表團出訪台灣」的全文；除了表達敬佩，也表示「深夜看到，令人感動！」。

    在蔡英文總統與裴洛西見面後，潘孟安接著再PO出第3則文，讚「台美民主光芒閃耀世界！」；他也表示，裴洛西議長無畏極權國家要脅，睽違23年二度造訪台灣，在關鍵時刻表達美國對於民主盟友的堅定支持與重要承諾。

    潘孟安還指出，「裴洛西議長向世界讚許台灣是全世界最自由的社會之一，更是一座韌性之島，台灣人民證明了有希望、有勇氣、有決心，可以打造和平繁榮未來，由女性總統領導的民主政府，達成許多方面的領先成就，在防疫表現上更是突出，而這不僅是公衛議題，也是國安、經濟、治理議題，此次訪台以行動實現美國對民主的承諾，更向全球重申必須尊重台灣及所有民主政體的自由。」。

    潘孟安更表示，「台灣是印太地區的民主燈塔，在蔡英文總統、賴清德副總統的帶領下，自信勇敢，民主前行，以自由、民主、人權與全世界交朋友，更會堅定維護主權與區域和平，持續和最堅定的美國盟友以及世界民主國家緊密合作，守護民主自由價值，台美團結彰顯決心，讓世界閃耀民主光芒。」。

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