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    環團籲政府從源頭管制廢棄物 勿讓台灣成垃圾之島

    根據統計，去年事業廢棄物產生量大幅增長7.7％，創下歷史新高，與生活垃圾產生量合計一舉突破3000萬噸。（資料照）

    根據統計，去年事業廢棄物產生量大幅增長7.7％，創下歷史新高，與生活垃圾產生量合計一舉突破3000萬噸。（資料照）

    2022/08/03 12:55

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕為解決日益嚴峻的垃圾問題，荒野保護協會等數個環保團體今（3）日與時代力量立委陳椒華、民眾黨立委蔡壁如共同召開記者會，呼籲政府應力行廢棄物總量管制與資源減量，並和民間合作推出《資源永續管理法》，避免讓台灣成為垃圾之島。

    根據統計，去年事業廢棄物產生量大幅增長7.7％，創下歷史新高，與生活垃圾產生量合計一舉突破3000萬噸。立委陳椒華表示，每年事業廢棄物量超過2千萬噸，然而台灣地狹人稠無處可埋，導致廢棄物處理問題層出不窮。

    台南社大環境小組研究員晁瑞光則以近期的坤輿掩埋場案為例，認為無論是蓋新掩埋場或活化老舊掩埋場都無法從根本解決問題，「台灣沒有那麼多地方可以一直蓋掩埋場。」

    荒野保護協會理事陳雍慧進一步指出，台灣曾是回收模範生，回收率號稱高達61%，然而現行回收機制未讓製造商與進口商負擔回收清除處理成本，也未建立健全的回收處理管道，導致部分回收項目成果不彰。

    看守台灣協會秘書長謝和霖認為，環保署正在研擬的《廢棄物清理法》修法草案是以末端回收管理為主，「但如果沒有從源頭管制，垃圾越管越多」，應針對事業廢棄物建立源頭管理措施。

    野薑花公民協會常務理事陳雪梨也呼籲政府，應該從源頭進行垃圾總量管制、建立完善的市場回收管道、減低焚化爐的負擔，並針對洋垃圾實施進口管制，從根源解決垃圾問題。

    台灣環境資訊協會議題中心組長陳姿蓉呼籲政府，應儘速與環團開啟對話空間，邀請民間團體、學者專家及關心環境的立法委員，邀集民間團體、專家及立委，針對民間版《資源永續管理法》草案及環保署正在研擬的廢清法修正草案進行討論，讓兩法能於年底前送進立院，求取解決垃圾問題的最佳解方。

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