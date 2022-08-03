裴洛西來台讓藍營分裂？蔣萬安批：民進黨不抹黑就不會選舉

蔣萬安今天上午前往佛光山台北道場美術館參觀廖天照石雕展。（記者蔡思培攝）

2022/08/03 11:58

〔記者蔡思培／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，今天展開密集拜會行程，國民黨主席朱立倫雖持歡迎態度，卻有部分藍營人士認為裴洛西訪台造成台海威脅，讓外界質疑藍營分裂。國民黨台北市長參選人蔣萬安今解釋，立委對議題看法本來就有同有異，這是民主國家正常健康的事，他也反批民進黨才是不論是非、只論派系顏色，是黨同伐異、一言堂式民主倒退。

蔣萬安今天上午與台北市議員陳永德前往佛光山台北道場美術館參觀廖天照石雕展，會後也針對裴洛西訪台一事受訪。雖然蔣萬安歡迎裴洛西訪台、朱立倫也走親美路線，但國民黨內有其他委員卻反對裴洛西訪台，立委費鴻泰更認為這次比過去台海危機更嚴肅。對此蔣表示，民進黨抹黑老招永遠一樣，斷章取義然後誤導分化民眾，再把沒講過的話塞到別人嘴裡，他痛批民進黨不抹黑就不會選舉。蔣表示，費鴻泰雖提出對裴洛西的觀察，但立委對議題看法本來就有同有異，這是民主國家正常的事，也很健康。

蔣萬安也呼籲民進黨，不要因為防疫無能、治國無章就轉移焦點，他看到綠營台北市議員王世堅、立委高嘉瑜只因對桃園市長參選人林智堅論文抄襲爭議意見與中央不同調，就遭黨內圍剿。蔣質疑，民進黨不論是非、只論派系顏色，根本是黨同伐異、一言堂式民主倒退。

台北市長柯文哲近來也針對裴洛西來台發文，稱台灣要保留主體性，與美、日交好，也不必與中國交惡，台灣應該左右逢源、非左右為難。對此蔣萬安表示，他的立場很堅定，中華民國就是主權獨立的國家，本來就可以接待、邀請國際友人來台灣，對岸實在不應該阻擋任何國際間交流，特別是美國國會與我們立法機關、政府官員間的交流互動，是很正常的事情。蔣表示，對案任何過激反應不僅沒必要，對兩岸關係區域穩定也沒幫助。

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