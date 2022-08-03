政院要放寬各機關學校可借調及支援 統籌運用工友員額

鑑於目前各機關以及學校遴補工友不易，行政院人事行政總處要放寬各主管機關得以借調及支援方式統籌運用所屬各機關學校工友員額。（圖為記者李欣芳翻攝預告的修正草案）

2022/08/03 11:50

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於目前中央各機關以及教育部主管的公立學校遴補工友不易，行政院人事行政總處最新預告修正「中央政府機關員額管理辦法」部分條文，要放寬各主管機關得以借調及支援方式統籌運用所屬各機關學校工友員額。至於借調及支援方式，由各主管機關依其權責訂定。

現行「中央政府機關員額管理辦法」第25條明定，各機關非超額工友、技工及駕駛缺額之進用，應由本機關工友、技工及駕駛轉化或其他機關工友、技工及駕駛移撥，不得以借調、支援或新僱方式辦理。其經行政院核定為超額工友、技工及駕駛之預算員額，應列管為出缺不補，並配合年度預算編列核實減列。

人事行政總處在預告修正「中央政府機關員額管理辦法」時說明，考量現行各機關遴補工友不易，且又有遴補期限未補實即予減列之限制，為兼顧工友員額控管政策及工友人力實務需求，經參酌「中央政府機關總員額法」施行後主管機關落實員額管理原則相關規定之意旨，因此這次修正刪除有關不得借調、支援之規定，改為得由各主管機關以借調及支援方式統籌運用所屬各機關學校工友員額。

至於有關借調及支援方式，由各主管機關基於實務運作需求本於權責訂定。

人事總處說明，因工友為勞基法適用對象，於實施借調及支援時，應依該法所定調動勞工之原則辦理，並徵得當事人同意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法