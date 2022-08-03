蔣萬安籲中共勿擋國際交流：台灣人希望和平與繁榮 非霸凌與戰爭

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，中華民國是主權獨立的國家，中共不應該阻擋國際交流。（記者蔡思培攝）

2022/08/03 11:41

〔記者蔡思培／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚率團訪台，今天展開密集拜會行程，並拜訪立法院，引來中共反彈。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，中華民國是主權獨立的國家，中共不應該阻擋國際交流，「台灣人希望的是和平與繁榮，不是霸凌與戰爭」。蔣也希望裴洛西來台後更了解兩岸關係，並發揮影響力在美國國會加速推動台美雙邊貿易協定。

蔣萬安今天上午與台北市議員陳永德前往佛光山台北道場美術館參觀廖天照石雕展，蔣會後也被問起裴洛西訪台一事。蔣表示，都有關注相關新聞，中華民國是主權獨立國家，中共不該阻擋我們國際交流，台灣人希望的是和平與繁榮，不是霸凌與戰爭。蔣也說，看到中共可能在台灣周邊進行實彈試射，他要堅定呼籲中共懸崖勒馬，民進黨政府也應該依據憲法好好處理兩岸關係，趕快找到雙方可對話的基礎，才是人民之福。

蔣萬安也說，希望國人都能支持這次承受最大壓力的國軍，也希望裴洛西來台後更了解兩岸關係、美國對台灣的重要性，並發揮她的影響力，在美國國會加速推動台美雙邊貿易協定、台美自由貿易協定（FTA）等實質合作，督促美國行政部分對台海繁榮創造更穩定。

日前裴洛西傳出來台後，中共就對多家台灣產品禁止進口，蔣萬安表示，他看到中共禁了100家商品，但對岸要知道這樣的反應對兩岸間沒必要，蔣也希望民進黨政肩負責任協助農漁民找到出路，不要讓政治紛爭影響到百姓生計。

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