4黨團總召閉門會議 邱顯智︰裴洛西認同安全、人權一體兩面並重

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，白衣者）來台，訪問團一行人3日拜會立法院。會晤結束後，裴洛西和與會者一同在會客室外露台，向在場媒體揮手致意。（記者羅沛德攝）

2022/08/03 11:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西今日上午到訪立法院，與立院副院長蔡其昌與國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量的黨團總召進行閉門會議，時代力量黨團總召邱顯智會後受訪表示，他與裴洛西在會中談及人權議題，裴洛西也認同安全問題及人權問題本是一體兩面，應該並重。

邱顯智表示，會中裴洛西談及西藏、新疆、香港等地的處境，與中國人權律師、維權律師、非政府組織（NGO）等人權議題，也談到中國與台灣的不同之處，以律師為例，在中國的維權律師處境困難，但台灣的律師不僅能參加選舉，還能進入國會，為民努力。

邱顯智指出，裴洛西也希望雙方未來能就安全議題、經濟問題，與政府治理問題等等，有更多的交流，且安全與人權問題，基本上是一體兩面，沒有安全的話，就不可能有個人基本權利的確保，她非常認同安全與人權應該並重。

邱顯智說，他有特別跟裴洛西提到，因為今日游錫堃院長不克出席，希望游院長未來能帶領跨黨派委員到美國國會進行正式訪問，也希望蔡英文總統未來能赴美進行國是訪問，對於促進雙邊交流有非常大的幫助，裴洛西聽完後看起來非常高興。邱顯智說，出生於美國西岸舊金山的裴洛西，在會中表示太平洋就是我們的家，他也向裴洛西說「歡迎回家、歡迎來到台灣」。

時代力量黨團也於會後發表聲明，台灣在2008到2016年間，以兩岸和平為貴、處處考量中國情緒，並在中國的默許下，放棄以台灣的名諱參與國際事務，以換取更多國際空間。然而，這個選擇不但默認了中共政權對台灣政府的控制，中共的態度更在2016年後驟變，證明了所謂的國際空間只是假象，中共昨天同意的、今天可以隨時翻盤。

裴洛西議長不懼中國反對、堅定訪台，不僅展現台美友誼的強韌，更以行為正告中國「自由世界不會順從中國的霸凌手段」。時代力量認為，台灣必須在國際上闖蕩出自己的出路，面對中國的武力威嚇，我們不主動挑釁，但沒有絲毫鬆懈，台灣很高興有裴洛西議長一起同行，也歡迎更多理念相近的朋友加入，一起攜手前行。

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