視訊歡迎裴洛西 游錫堃︰世界看到美台關係堅若磐石

立法院長游錫堃以視訊方式歡迎美國眾議院議長裴洛西拜會台灣立法院。（立法院提供）

2022/08/03 11:37

〔記者謝君臨／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西今（3）日拜會立法院，由於立法院長游錫堃快篩仍為陽性，改由立院副院長蔡其昌親迎。不過，游院長仍透過視訊方式歡迎裴洛西，並於臉書貼出原先準備的歡迎詞。他說：「閣下不畏恫嚇、排除萬難率團訪台，讓全世界看到美台關係真的堅若磐石，在捍衛民主的路上，台灣不會孤單。」

游錫堃發文表示，有機會與傾慕已久的裴洛西議長見面，感到非常榮幸！三度具函邀請來訪，今天終於實現，他感到無比興奮！裴洛西不但是台灣民主化後第一位、也是1979年「台灣關係法」制定後首位走入台灣立院的美國眾議院議長，他謹代表立院表達萬分的歡迎！並藉此對美國眾議院在裴洛西領導之下，以具體行動支持台灣表達崇高的敬意與感謝！

游錫堃說，在我們的眼中，裴洛西是全球最重要的人權領袖。1991年裴洛西展現道德勇氣，在北京天安門聲援中國民主烈士，遭中國驅逐出境；2008年她在西藏抗議事件後挺身會見達賴喇嘛；2017年在國會接見黃之峰等香港反送中民運人士；2019年眾議院壓倒性通過「香港人權與自由法」，裴洛西聲明「美國與香港同在」；2020年美國國會通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法」，裴洛西強調「確保台灣在包括聯合國在內的國際決策桌上享有一席之地」。

此外，去年美國眾議院通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」，裴洛西主張「打擊暴行、追究作惡者的責任」。裴洛西長年支援被極權壓迫的族群，令人敬佩！被譽為「人權議長」實至名歸。

游錫堃也說，裴洛西任內領導眾議院推動多項友台法案，包括「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」、「台灣友邦國際保護及加強倡議法」及「台灣保證法」等，使「一中政策」從過去的「一法三公報」變成「五法六保證三公報」。去年立院主辦「2021開放國會論壇」，裴洛西致函表示美國會繼續與台灣同在。今年2月又帶領眾議院通過包含多項友台條文的「2022美國競爭法案」，「在此我要再度代表台灣國會向裴洛西、在座眾議員先進及貴國全體眾議員表達最深沉的感謝。」

游錫堃表示，台灣三度政黨輪替後，已成為全球華文區的民主燈塔。裴洛西不畏恫嚇、排除萬難率團訪台，讓全世界看到美台關係真的堅若磐石，在捍衛民主的路上，台灣不會孤單。但是看到阿富汗、緬甸、香港及烏俄戰爭，全球民主版圖不斷縮減，我們憂心忡忡。

他說，位在印太第一線，台灣仍將一本自助人助及堅強防衛意志守護民主，但我們也知道獨木難撐大廈之傾，對抗侵略、守護民主，有賴舉世民主國家的團結與合作。因此，希望美國能堅定的繼續領導全球民主國家，共同提振世界的民主與和平。也期待在大家努力之下，未來的某一天，中國全體人民也能與台美人民一樣，共享自由、民主、人權的普世價值。最後敬祝旅途愉快，台美邦誼永固！

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