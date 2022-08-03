視訊歡迎裴洛西 游錫堃︰世界看到美台關係堅若磐石
〔記者謝君臨／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西今（3）日拜會立法院，由於立法院長游錫堃快篩仍為陽性，改由立院副院長蔡其昌親迎。不過，游院長仍透過視訊方式歡迎裴洛西，並於臉書貼出原先準備的歡迎詞。他說：「閣下不畏恫嚇、排除萬難率團訪台，讓全世界看到美台關係真的堅若磐石，在捍衛民主的路上，台灣不會孤單。」
游錫堃發文表示，有機會與傾慕已久的裴洛西議長見面，感到非常榮幸！三度具函邀請來訪，今天終於實現，他感到無比興奮！裴洛西不但是台灣民主化後第一位、也是1979年「台灣關係法」制定後首位走入台灣立院的美國眾議院議長，他謹代表立院表達萬分的歡迎！並藉此對美國眾議院在裴洛西領導之下，以具體行動支持台灣表達崇高的敬意與感謝！
游錫堃說，在我們的眼中，裴洛西是全球最重要的人權領袖。1991年裴洛西展現道德勇氣，在北京天安門聲援中國民主烈士，遭中國驅逐出境；2008年她在西藏抗議事件後挺身會見達賴喇嘛；2017年在國會接見黃之峰等香港反送中民運人士；2019年眾議院壓倒性通過「香港人權與自由法」，裴洛西聲明「美國與香港同在」；2020年美國國會通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法」，裴洛西強調「確保台灣在包括聯合國在內的國際決策桌上享有一席之地」。
此外，去年美國眾議院通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」，裴洛西主張「打擊暴行、追究作惡者的責任」。裴洛西長年支援被極權壓迫的族群，令人敬佩！被譽為「人權議長」實至名歸。
游錫堃也說，裴洛西任內領導眾議院推動多項友台法案，包括「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」、「台灣友邦國際保護及加強倡議法」及「台灣保證法」等，使「一中政策」從過去的「一法三公報」變成「五法六保證三公報」。去年立院主辦「2021開放國會論壇」，裴洛西致函表示美國會繼續與台灣同在。今年2月又帶領眾議院通過包含多項友台條文的「2022美國競爭法案」，「在此我要再度代表台灣國會向裴洛西、在座眾議員先進及貴國全體眾議員表達最深沉的感謝。」
游錫堃表示，台灣三度政黨輪替後，已成為全球華文區的民主燈塔。裴洛西不畏恫嚇、排除萬難率團訪台，讓全世界看到美台關係真的堅若磐石，在捍衛民主的路上，台灣不會孤單。但是看到阿富汗、緬甸、香港及烏俄戰爭，全球民主版圖不斷縮減，我們憂心忡忡。
他說，位在印太第一線，台灣仍將一本自助人助及堅強防衛意志守護民主，但我們也知道獨木難撐大廈之傾，對抗侵略、守護民主，有賴舉世民主國家的團結與合作。因此，希望美國能堅定的繼續領導全球民主國家，共同提振世界的民主與和平。也期待在大家努力之下，未來的某一天，中國全體人民也能與台美人民一樣，共享自由、民主、人權的普世價值。最後敬祝旅途愉快，台美邦誼永固！