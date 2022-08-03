裴洛西訪台》統派人士立院外陳抗 警政署長低調坐鎮

美國眾議院議長裴洛西拜會立法院，支持民眾在立法院外高舉美國國旗歡迎。（記者陳志曲攝）

2022/08/03 11:37

〔記者吳書緯／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西2日率團訪台，今日率團赴立法院拜會，統派團體至立法院外進行抗議，經警方舉牌警告兩次後離去，統促黨主席「白狼」張安樂也率眾到立院旁抗議，並稱裴洛西訪台是為了幫民進黨助選，以及拉抬美國民主黨選情。警政署長黃明昭也在立法院外坐鎮指揮，確保維安工作滴水不漏。

台北市警察局今天一早就在立法院外進行交通管制，將立法院外的濟南路、青島東路封鎖，並分隔持不同立場的意見表達團體，相關抗議群眾也在8時許就在立法院外集結。獨派團體「台灣國」在濟南路舉起美國國旗以及「歡迎裴洛西議長蒞臨台灣國」的標語歡迎裴洛西車隊，但台灣國理事長陳峻涵之後意圖衝入濟南路的統派抗議人群內，遭警方優勢人力排出。

位於青島東路的封鎖路段則是聚集不同團體的統派抗議團體，新黨由黨主席吳成典帶領率領約10位黨工和民眾進行抗議，遭到警方舉牌警告未經許可進行集會遊行。吳成典表示，裴洛西也是未經許可，新黨只是把聲音表達出來，來台百害無一利。

統一聯盟黨則是稱，裴洛西來台製造台海危機，而裴洛西到了台灣，也帶了解放軍一起來，並高呼「Yankee go home」、「禍延台灣」等口號。由「全民拔菜總部」改組成的「兩岸統一義勇軍總部」則是高呼「裴洛西老查某來台灣獲取選票，美國人死出去，來台灣製造麻煩」，台海兩岸都是中國人，中國人自己解決問題。

上述統派團體在中正一分局舉牌警告第二次時，隨即自動離去。張安樂在9點左右也率眾到達濟南路上，對媒體發表看法，稱裴洛西訪台主要為了兩點，一是為了幫民進黨助選，二是為了拉抬美國民主黨選情。

雖然今日的陳抗現場是由轄區台北市中正一分局進行警戒，並由分局長陳明志親自對未經許可的陳抗團體進行舉牌警告，但警政署長黃明昭也帶著警政署幕僚至現場低調坐鎮，並不時與幕僚交頭接耳，期間也多次接聽手機電話。

美國眾議院議長裴洛西拜會立法院，反對民眾在立法院外聚集抗議。（記者陳志曲攝）

美國眾議院議長裴洛西拜會立法院，統促黨總裁張安樂（中）在立法院外聚眾抗議。（記者陳志曲攝）

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