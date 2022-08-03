陸軍後指部輪胎採購案廠商涉偽造文書 士官全獲不起訴

惠爾國際公司負責人黃秋長（中）。（資料照）

2022/08/03 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕陸軍後勤指揮部2016年辦理輪胎採購案，廠商惠爾國際延遲出貨，竟涉嫌偽造商品驗證，以致使負責驗收的軍士官惹上官司，台北地檢署今依偽造文書等罪，起訴惠爾國際負責人黃秋長、黃妻蔡愛珠、身為股東的黃秋長女兒黃家宜等4人，並考量黃秋長及其妻女等3人不認罪，無視契約規定只想找民代施壓卸責，建請法院從重量刑且不得緩刑。

檢調調查，陸軍後指部於2016年12月辦理「輻射式輪胎」採購案，採購7600只供中型戰術車使用的輪胎，惠爾國際以3743萬1360元得標，合約規定輪胎應分4批交貨完畢，若逾期交貨、驗收3次不合格或提出不實文書供審查，可解約、終止全案或部份契約。

檢調查出，黃秋長擔心未依契約規定履約恐遭解約，怕無法獲取契約款及取回履約保證金，明知先前已被判定驗收不合格2次，竟涉嫌偽造產地為泰國、越南等商品驗證登錄證書，提供給陸軍後指部審查，以致承辦該標案的汽車基地勤務廠工品室車輛技術士劉朝德、生管室管制士黃敬祐、陸軍後勤指揮部保修處零補科兵參官林佳鋒等多名軍士官，惹上圖利罪官司。

針對多名軍士官涉案的部分，檢方認定罪證不足，今予以不起訴。2017年11月，惠爾將第1批驗收通過的輪胎交貨給後指部，軍方察覺異狀而進行調查，此時媒體也揭露惠爾的商品驗證登錄證書疑有假，軍方緊急解約並回收輪胎，但有2000多只輪胎已被使用。

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