拜訪立法院 裴洛西：為區域和平而來 盼全世界肯定台灣表現

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，3日上午拜訪立法院並發表公開談話，裴洛西指出，台灣是全世界最自由的社會之一，也讚美台灣的防疫表現，並希望未來美國與台灣的國會之間，能有更多往來及交流。（中央社）

2022/08/03 11:12

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（3）日早上展開在台灣首個公開行程，拜會我國立法院，並由副院長蔡其昌代表因確診而無法親自出席的院長游錫堃在立院大門口迎接，立法院人員也獻花。在接受眾人熱情鼓掌後，裴利西一行進入立院。裴洛西於公開談話時讚賞，台灣是全世界最自由社會之一，在許多方面都有非常卓越的成就。她也強調此行是為友誼而來，更是為區域和平而來，她期盼全世界都能肯定台灣的表現。

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日至3日率團搭乘美國專機來台訪問，團員包括聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene）、聯邦眾議院政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）以及聯邦眾議員金安迪（Andy Kim）等。

裴洛西在公開談話開場提到，她很榮幸與同事來到台灣；美國國會對台灣的支持都是跨黨派的大力支持，而被蔡其昌說是台灣的好友，真的是很棒的讚美之詞，但她是代表美國國會的所有同事一起接受這項殊榮。

裴洛西提到，當美國國會議員出訪時，通常會有三大目的。首先是安全，無論是為了美國人民或是全世界人民。其次是經濟，希望將繁榮拓展到全世界。最後是關於治理。她期待以這三個目的促進國會間的合作與對話，更重要的是，在美國總統拜登提出印太相關倡議之際，她們不僅表達對此的強力支持，更希望具體說明將如何與台灣合作。

對於蔡其昌提到美國國會通過許多支持人權的法案，裴洛西點名聯邦眾議院外交委員會主席米克斯，稱讚他是美國與全球人權倡議方面的領袖；許多蔡提到的法案，背後都有米克斯的一臂之力。而裴洛西強調，此行訪台是為了友誼而來、更是為了區域和平而來，而聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野正是代表著深刻了解到和平以及避免衝突重要性的退伍軍人。

而有關晶片法案，裴洛西表示，此行訪台在座的議員們都為這法案的通過做出了貢獻，她更強調晶片法案為美台合作提供更多的機會，而訪團的歲計委員會副主席戴碧妮正是法案通過的重要推手。而當經濟與安全有所交集之時，來自伊利諾州的聯邦眾議員克利胥納莫提就看見了晶片與國安之間的關聯性。而要將一切事務連結在一起，無論是安全、外交與經濟議題，前國務院官員、前外交官金安迪就扮演重要的角色。裴洛西開玩笑地說：「他可以教我們如何以更『外交』的方式說話。」

裴洛西指出，透過這些介紹後，相信蔡其昌可以了解訪團成員都具有相當能力與份量，無論是在經濟、安全或是戰略思考等議題上，都能分享許多寶貴意見。此行另一個目的，也要聆聽立院各位的意見，以及向各位多多學習。

而談到治理，裴洛西大讚台灣是全世界最自由的社會之一，在許多議題上都有卓越的成就，在防疫上的表現突出。防疫不僅是公衛議題，更是國安、經濟與治理的議題。她與訪團成員讚賞台灣在這些方面有出色表現，期待在未來能在相關領域有合作。而雙方合作能有此成績，她對美國在台協會（AIT）處長孫曉雅的能力與卓越領導力感到自豪。

裴洛西表示，期待接下來與立院成員的交流，就雙邊如何合作傾聽台灣立委的意見並學習，包括如何對抗氣候變遷上共同合作，以及學習台灣防疫的出色表現，並了解如何推進對人權。裴洛西也重申，她們是為了友誼而來，期盼全世界都能肯定台灣展現的領導能力。

在談話最後，裴洛西也特別針對天安門事件做出補充。她提到自己30多年前到天安門，是以跨黨派的身份前往。當時除了要表達對人權的支持之外，同時也是抗議中國不公平貿易作法，因為當時中國強迫許多企業進行技術轉移到所謂的流氓國家，或是讓人有疑慮的國家，這是國安議題。多年來，美國國會不斷關注經濟、治理、安全等議題，她期待接下來與台灣國會議員的交流。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（白衣者）來台，訪問團一行人3日拜會立法院。會晤結束後，裴洛西和與會者一同在會客室外露台，向在場媒體揮手致意。（記者羅沛德攝）

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