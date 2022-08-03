呼籲中國停止威脅 瓜地馬拉總統：我們與台灣站在一起

中美洲友邦瓜地馬拉總統賈麥岱推文，呼籲停止威脅、強調與台灣站在一起。（翻攝自推特）

2022/08/03 10:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕因應美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍明（4）起至7日將進行「聯合海空演訓」，演習範圍「環繞台灣全島」，與1996年台海危機相比更靠近台灣，且已侵犯領海。我中美洲友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今發聲挺台，強調必須尊重所有國家的主權，「我們與中華民國（台灣）站在一起」，呼籲停止威脅，尊重生命與和平永遠勝過一切。

中國官媒「環球時報」今年5月曾報導指出，中國外交部發言人罕見公開替無邦交的瓜地馬拉發言，瓜國並透過管道表達有意與中國加強合作，引起外界對台瓜邦誼鬆動的揣測。

不過賈麥岱多次公開表示對與台灣邦誼的堅定支持。他在中方相關報導後接受英媒專訪闢謠，強調瓜地馬拉立場與美國政策一致，「我方與台灣有外交關係，而不是中國。我們是這個區域仍堅守到最後的國家。」賈麥岱並說，他在任期間都會維持與台灣的邦交，「我們承認的一個中國就叫台灣」。

賈麥岱7月也親自主持我國捐贈瓜地馬拉輪椅及輔具贈交儀式。賈麥岱本身平時即拄拐杖，他打趣說，他自己最能體會一台輪椅能帶來的舒適，這份捐贈意義重大，「感謝偉大的盟國中華民國（台灣）！」

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