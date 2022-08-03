為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    呼籲中國停止威脅 瓜地馬拉總統：我們與台灣站在一起

    中美洲友邦瓜地馬拉總統賈麥岱推文，呼籲停止威脅、強調與台灣站在一起。（翻攝自推特）

    中美洲友邦瓜地馬拉總統賈麥岱推文，呼籲停止威脅、強調與台灣站在一起。（翻攝自推特）

    2022/08/03 10:56

    〔記者呂伊萱／台北報導〕因應美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍明（4）起至7日將進行「聯合海空演訓」，演習範圍「環繞台灣全島」，與1996年台海危機相比更靠近台灣，且已侵犯領海。我中美洲友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今發聲挺台，強調必須尊重所有國家的主權，「我們與中華民國（台灣）站在一起」，呼籲停止威脅，尊重生命與和平永遠勝過一切。

    中國官媒「環球時報」今年5月曾報導指出，中國外交部發言人罕見公開替無邦交的瓜地馬拉發言，瓜國並透過管道表達有意與中國加強合作，引起外界對台瓜邦誼鬆動的揣測。

    不過賈麥岱多次公開表示對與台灣邦誼的堅定支持。他在中方相關報導後接受英媒專訪闢謠，強調瓜地馬拉立場與美國政策一致，「我方與台灣有外交關係，而不是中國。我們是這個區域仍堅守到最後的國家。」賈麥岱並說，他在任期間都會維持與台灣的邦交，「我們承認的一個中國就叫台灣」。

    賈麥岱7月也親自主持我國捐贈瓜地馬拉輪椅及輔具贈交儀式。賈麥岱本身平時即拄拐杖，他打趣說，他自己最能體會一台輪椅能帶來的舒適，這份捐贈意義重大，「感謝偉大的盟國中華民國（台灣）！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    我友邦元首差點出事！槍手朝軍方開火 瓜地馬拉總統逃過一劫
    2022/07/31 23:52

    我友邦元首差點出事！槍手朝軍方開火 瓜地馬拉總統逃過一劫
    我贈輪椅 瓜國總統︰感謝偉大盟國台灣
    2022/07/07 05:30

    我贈輪椅 瓜國總統︰感謝偉大盟國台灣

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    我贈2貨櫃輪椅輔具 瓜國總統親主持：感謝偉大盟國台灣！
    2022/07/06 10:53

    我贈2貨櫃輪椅輔具 瓜國總統親主持：感謝偉大盟國台灣！
    瓜國總統：任內與台維持邦交
    2022/06/27 05:30

    瓜國總統：任內與台維持邦交

    花旗神卡父親節「爸」氣獻回饋 月月享刷卡金
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播