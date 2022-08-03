中國禁台灣文旦 農會：早有預期 10大產區組「大聯盟」

中國禁台灣柑橘類水果，其中即將進入產季的是文旦，業者表示已有預期心理，已展開上架其他通路的佈局外，也希望國人多支持健康味美的台灣文旦。（資料照）

2022/08/03 10:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼去年鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國今（3）再度宣布禁台灣柑橘類水果，其中也包含即將進入產期的文旦；文旦產區之一的麻豆農會總幹事孫慈敏表示，中國去年陸續禁台灣農產品後就有預期心理，並展開布局，由全台10大文旦產區組成的「文旦大聯盟」，今年就爭取讓文旦順利上架全家便利商店通路。

中國去年禁台灣鳳梨、釋迦、蓮霧所持理由是指在這些水果驗出介殼蟲，但迄今卻都未提出科學證據，對我方提出的各種訊息也都是已讀不回；中國今天再度宣布禁台灣柑橘類水果，所持理由是指在柑橘類水果驗出超標的農藥跟介殼蟲；孫慈敏對此直言，中國的指控根本就是「莫須有」，她表示，麻豆產區的文旦超過一半都有取得產銷履歷，且麻豆產區文旦幾乎都是草生栽培，根本都不用藥，「麻豆農友都很認真，希望土地永續，也希望消費者吃得健康。」

中國這次祭出的柑橘類水果禁令，也包含文旦，孫慈敏表示，以麻豆文旦來說，外銷量佔總產量約1成，外銷量中則有一半是銷往中國，本身也是由全台10大產區組成的「台灣文旦大聯盟」總召的她說，在中國屢次對台灣水果祭出禁令下，確實大家會擔心，因此已先行布局，也會往正向方式來解決，如今年爭取企業訂單，農糧署協助將文旦上架到網路平台，也讓台灣文旦可上全家便利商店通路平台銷售，當然也最希望國人多支持台灣文旦，之後也會陸續舉辦推廣活動。

今年因為節氣緣故，文旦銷售季節較往年短，孫慈敏說，麻豆是全台較早採收文旦的產區，預估大量採收在8月15日，由於採收後還要讓文旦辭水，大約8月25日會開賣，不過今年因為水果較少，她說之前已經有開賣部分的文旦大果，很多民眾當作拜拜果，反應也非常不錯。

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