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    首頁　>　臺北市

    已婚男醫偷吃護理師 挨告搬「離婚協議」說太太不能提告下場出爐

    外遇林姓男醫師搬出離婚協議書主張太太不能提告求償，北院認為，離婚協書根本沒寫到婚外情一事，判林男與小三應連帶賠償太太40萬元。（示意圖）

    外遇林姓男醫師搬出離婚協議書主張太太不能提告求償，北院認為，離婚協書根本沒寫到婚外情一事，判林男與小三應連帶賠償太太40萬元。（示意圖）

    2022/08/03 10:22

    〔記者溫于德／台北報導〕林姓男醫師被太太發現偷吃吳姓護理師，兩人挨告；但林男搬出離婚協書主張太太已承諾放棄提告，吳女則說被林男騙才同意交往，且林男手中握有性愛影片，自己才不敢貿然分手。台北地院指兩人侵害配偶權，且離婚協議書根本沒寫到婚外情一事，判應連帶賠償太太40萬元。可上訴。

    這對夫妻2005年1月初結婚，2020年1月中協議離婚。太太告訴法官，她2019年11月發現兩人發生婚外情也有性行為，求償精神慰撫金100萬元。

    林男認為，夫妻簽協議離婚書時已互相拋棄對彼此提告，太太不能再提起本件告訴，且夫妻感情長期不佳，太太也說她無法照顧小孩搬回娘家居住，無視公婆長輩，才造成婚姻裂縫，導致離婚；林男強調，夫妻行同陌路，他又是一般正常人，有生理需求，才會婚外情，故拒絕賠償。

    吳女則說，因為誤信林男稱夫妻正在商討離婚，才會答應交往，對於不慎介入家庭，自己深感懊悔、愧疚，且在這段感情中，她多次被林男言詞羞辱並暴力相向，也因為林男手中握有兩人上床的影片與不堪照片，害她不敢貿然分手；吳女也說要扶養2名子女並照顧母親，實在賠不起，請求法院判太太敗訴。

    北院根據LINE對話紀錄截圖、手機相簿翻拍照片、自拍性愛影片光碟等證據，認定兩人侵害配偶權。至於被告中雖有人抗辯違法翻拍的影像，沒有證據能力；北院認為，林男與太太是共同密切生活的夫妻，與第三人翻拍的情況不同，且太太並未以強暴、脅迫方式取得，符合比例原則。

    北院也指，離婚協議書記載的是「雙方意見不合同意協議離婚」，並就「夫妻財產分配」進行約定，卻未提到婚外情一事，況且，太太如果就婚外情同意拋棄提告，理應言明再三，離婚協議書內卻隻字未見，故拒絕採信林男，判兩人應連帶賠償太太40萬元。

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