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    首頁　>　臺北市

    中國再禁柑橘、白帶魚、竹筴魚 立委轟「政治報復」下三濫手段

    中國海關總署動植物檢疫司、進出口食品安全局今日發佈通知，稱「暫停進口」台灣的柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚。（資料照）

    中國海關總署動植物檢疫司、進出口食品安全局今日發佈通知，稱「暫停進口」台灣的柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚。（資料照）

    2022/08/03 09:49

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國海關總署動植物檢疫司、進出口食品安全局今日發佈通知，稱「暫停進口」台灣的柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚。民進黨立委王美惠今日受訪痛批，完全就是「政治報復」下三濫手段，台灣人民不會屈服於這種恐嚇威脅的。

    中方聲稱，中國海關去年多次從台灣柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物「太平洋臀紋粉介殼蟲」（Planococcus minor），以及倍硫磷（Fenthion）和樂果（Dimethoate）兩種殺蟲劑殘留超標。

    中方宣稱，今年6月，從台灣輸中國的冰鮮白帶魚和凍竹筴魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。為防範風險，依據相關法律法規和標準，茲決定自2022年8月3日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入中國。

    民進黨立委王美惠批評，中國變本加厲對台灣政治報復，沒有辦法對付美國，就對台灣下手，用這種小動作打壓，台灣人民不是被恐嚇長大的，面對中國這種惡劣行徑，台灣民眾不會投降的，接下來中國施壓還會繼續，相關單位做好準備。

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