裴洛西拜會立院 蔡其昌迎接「感謝無畏無懼訪台」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（白衣者）來台，訪問團一行人3日拜會立法院，副院長蔡其昌出面迎接。（記者羅沛德攝）

2022/08/03 09:43

〔記者謝君臨／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西今（3）日拜會立法院，由於立法院長游錫堃快篩仍為陽性，改由立院副院長蔡其昌親迎。蔡其昌致詞表示，誠摯感謝裴洛西率國會訪團前來，感謝美國國會以具體行動，展現對台灣堅若磐石的支持；裴洛西無畏無懼率團訪台，就是對民主、自由、人權價值最強大的鞏固。

裴洛西約於上午8點48分抵達立法院，由蔡其昌親自迎接。蔡其昌致詞時先代表游錫堃表達歉意，蔡其昌說，游院長上週於歐洲返台後確診隔離中，無法出來與各位見面，「但我相信游院長人雖不在現場，心與大家同在，與民主、自由同在。」

蔡其昌說，半世紀前，美國艾伯特眾議長曾至立院演說，時隔1/4個世紀，金瑞契眾議長再次訪台，今日有幸迎來裴洛西眾議長，我們表達誠摯感謝，感謝美國國會以具體行動，展現對台灣堅若磐石的支持。

蔡其昌稱讚裴洛西是美國捍衛人權的燈塔，全世界嚮往自由民主的人都記得，裴洛西於1992年訪問中國時，曾在天安門廣場聲援中國民運人士，展現崇高道德勇氣，也曾接見香港「反送中」民主人士，並說「美國與香港同在」，振奮世界無數人們，可以說有裴洛西的地方，民主、自由、人權就不會孤單。

蔡其昌表示，2020年美國會通過「台北法案」，去年眾議院通過防止維吾爾族強迫勞動法案，主張打擊惡行，總是大力援助被壓迫的人們，可以說是全球最支持自由、民主、人權的議長。此外，裴洛西長期關注氣候變遷議題，推動因應氣候危機的行動計畫，希望台美也能在氣候議題上交流。

蔡其昌說，回顧過去，早從1987年開始，裴洛西就與台灣命運因民主這條線交織在一起，而今台灣成為全世界眼中的民主燈塔，盼與國際民主同盟站在一起，裴洛西無畏無懼率團訪台，就是對民主價值最強大的鞏固。

蔡其昌指出，裴洛西是台灣摯友，台灣也是美國可靠、可信賴的盟友，我們會堅定立場，和同伴一起挺身捍衛自由、民主、人權，守護得來不易的生活方式。感謝裴洛西率團訪台，敬祝順利，行程雖緊湊，若有機會可以到台灣各地走走，感受台灣美好，當然也歡迎到訪其故鄉台中，相信會讓裴洛西感受台灣的熱情。

美國眾議院議長裴洛西今拜會立法院，由立院副院長蔡其昌親迎。（記者謝君臨翻攝）

美國眾議院議長裴洛西今拜會立法院。（記者羅沛德攝）

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