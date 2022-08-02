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    首頁　>　臺北市

    誠實！支持者熱情喊凍蒜 陳時中：我想要當市長

    台北市長參選人陳時中與競選連任的市議員劉耀仁2日晚間出席中正萬華「阿中與你相見歡」活動。（記者張嘉明攝）

    台北市長參選人陳時中與競選連任的市議員劉耀仁2日晚間出席中正萬華「阿中與你相見歡」活動。（記者張嘉明攝）

    2022/08/02 21:13

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今出席議員劉耀仁舉辦的「阿中與你相見歡」活動，力挺劉耀仁，現場支持者熱情高喊「陳時中凍蒜」，陳時中在致詞時也表示，希望大家能投劉耀仁，並笑說：「我想要當市長，但需要優秀的議員監督，否則做不好，希望大家投給有經驗的劉耀仁，大家一起投他，這樣當市長才會安心。」

    陳時中今晚前往萬華區和劉耀仁合體，共同舉辦「阿中與你相見歡」見面會活動，無黨籍立委林昶佐、民進黨台北市長黨部主委張茂楠也到場支持，現場湧入百名支持者，熱情高喊「陳時中凍蒜」，十分熱鬧，展現陳時中的高人氣。

    劉耀仁在活動現場送上一面台北隊長造型盾牌，形容陳時中就是台北隊長，擁有國民黨台北市長參選人蔣萬安、副市長黃珊珊都沒有的擔當，期盼陳時中守護台北。

    劉耀仁也在現場拜託大家投票給陳時中，他表示台北市需要一個有擔當的人，陳時中具備四個其他候選人沒有的特質：團隊合作、穩重、耐心、有擔當，不會好大喜功，不會聽不進別人意見，更不會推卸責任給屬下。

    劉耀仁指出，陳時中在擔任防疫指揮官時，因為同仁用詞不夠精確造成萬華鄉親不適，陳時中身為指揮官馬上出來道歉，甚至到龍山寺前再次道歉，台北市府就是盼望一個有擔當的市長，這四點特質蔣萬安跟黃珊珊都做不到。

    陳時中在致詞時也希望大家投給劉耀仁，陳時中笑說：「我想要當市長，但需要優秀的議員監督，否則做不好，希望大家投給有經驗的劉耀仁，大家一起投他，這樣當市長才會安心。」

    陳時中指出，萬華區是比較早發展的地區，老社區也多，這些社區要往前走時有很多需要注意，包含居住正義、個人權益、政府力量等，要做到公正公平，都需要在地資深議員來做協助，他強調要把劉耀仁留下來，「有他在就很安心，萬華中正有問題我就打給他，可以很有效率地解決」。

    台北市長參選人陳時中2日晚間出席中正萬華「阿中與你相見歡」活動。（記者張嘉明攝）

    台北市長參選人陳時中2日晚間出席中正萬華「阿中與你相見歡」活動。（記者張嘉明攝）

    台北市長參選人陳時中與競選連任的市議員劉耀仁2日晚間出席中正萬華「阿中與你相見歡」活動。（記者張嘉明攝）

    台北市長參選人陳時中與競選連任的市議員劉耀仁2日晚間出席中正萬華「阿中與你相見歡」活動。（記者張嘉明攝）

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