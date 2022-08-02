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    裴洛西訪台》境外恐嚇炸機場一連至少9件 交通部應變

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2日）晚將抵台訪問，桃園國際機場與臺北國際航空站（松山機場）今日陸續接獲不明人士炸彈恐嚇。（資料照）

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2日）晚將抵台訪問，桃園國際機場與臺北國際航空站（松山機場）今日陸續接獲不明人士炸彈恐嚇。（資料照）

    2022/08/02 20:46

    〔記者陳心瑜／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2日）晚將抵台訪問，桃園國際機場與臺北國際航空站（松山機場）今日陸續接獲不明人士共9起恐嚇訊息，包括炸彈恐嚇等，兩機場成立現地應變小組外，交通部表示，下午也成立先期應變小組，並立即要求全台各機場提升警戒。

    民航局表示，先期應變小組由民用航空局局長林國顯擔任指揮官，航警局與兩機場亦協同進駐。初步追查，訊息源頭均來自境外。

    交通部表示，今天上午9點10分，有不明人士於桃機公司官網留言，揚言將於機場內部署3枚炸彈引爆，桃機公司隨即報警，民航局接獲通報後，亦立即要求全台各機場提升警戒，並由機場保全人員配合航警加強巡查。

    接獲第一通恐嚇訊息後，桃機公司又陸續接獲6通類似訊息，民眾以電子郵件或電話傳達恐嚇訊息，除了報案，桃機公司也於下午2點50分成立現地應變小組。

    下午3點50分與5點18分，松山機場服務台也先後接獲恐嚇電話，指已於松機垃圾桶內放置炸彈、將綁炸彈到松機引爆等，除立即報案，站方亦同時成立現地應變小組。

    交通部長王國材指示成立先期應變小組，小組於下午5點30分成立。

    林國顯指出對於這9起恐嚇訊息，兩機場均「從嚴處理」，航警由警官帶隊，與機場保全人員仔細搜索機場各角落，除了航廈，停車場與其他可能地點均嚴密巡查。

    林國顯表示，除了有接獲恐嚇訊息的桃機、松機成立現地應變小組，民航局亦已經要求全台所有機場加強警戒，除了增加巡查人力，並留意可疑人士。

    航警局指出，警方已初步追查9通恐嚇訊息，相關訊息IP位址或電話源頭，均來自境外，相關細節，辦案人員進一步釐清中。

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