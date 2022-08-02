保時捷MACAN法拍 30多次激烈喊價236萬成交

檢警於今年3月查抄該詐騙集團後，囑託行政執行署士林分署，首度就扣案的保時捷休旅車進行拍賣，這款新車市價297萬元起跳的休旅車，今天順利以236萬元拍定。 （北檢提供）

2022/08/02 20:56

〔記者錢利忠／台北報導〕以37歲洪姓男子為首的電信詐騙集團，涉嫌於疫情期間，自稱是投資顧問公司，隨機打電話招攬民眾投資「即將掛牌上市櫃」的未上市櫃股票，情節宛如「華爾街之狼」翻版；檢警於今年3月查抄該集團後，囑託行政執行署士林分署，首度就扣案的保時捷休旅車進行拍賣，這款新車市價297萬元起跳的休旅車，今天順利以236萬元拍定。

北檢表示，對偵查中所查扣屬不便保管、保管費用過太，或價格易隨時間嚴重貶損的車輛，辦理偵查中變價程序，今囑託士林分署完成偵查中變價拍賣程序，本次公開拍賣的是偵查中查扣的保時捷MACAN休旅車1輛。

今日囑託變價拍賣現場，結合「123全國聯合拍賣日」活動，現場民眾參與投標熱烈，最受矚目的拍賣標的即是北檢偵辦詐欺案件所查扣的保時捷休旅車，此車為2019年出廠、里程數僅1.7萬餘公里、車況佳，現場有10多名民眾登記領取號碼牌，經過30多次的激烈喊價，最後以236萬元拍定。

北檢指出，本件拍賣為偵查中變價，於偵查階段，檢方就扣押物，在不影響證據保存的情況下進行變價程序，將扣案物轉換為金錢，除無須另行支付人力、物力等資源保管外，在扣押物之後經法院判決認定需沒收時，可因保值而增加國庫收入，倘若扣案物後續經認定須發還給當事人，也可減少當事人在案件偵審期間，面臨該物貶值或無法使用等損失，創造被告個人、社會及國家的多贏局面。

此款保時捷休旅車為2019年出廠、里程數僅1.7萬餘公里、車況佳，現場有10多名民眾登記領取號碼牌，經過30多次的激烈喊價，最後以236萬元拍定。（北檢提供）

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