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    裴洛西訪台》蔣萬安與團隊不同調 林楚茵：哪邊才是真心話？

    林楚茵批評，蔣萬安與競選團隊玩兩面手法。（資料照）

    林楚茵批評，蔣萬安與競選團隊玩兩面手法。（資料照）

    2022/08/02 22:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院長裴洛西今晚訪台，國民黨台北市長候選人蔣萬安在社群表達歡迎，不過他的競選團隊中許多人卻不這麼想，立委費鴻泰、賴士葆等人都表態反對。對此，民進黨立委林楚茵批評，蔣萬安與團隊玩兩面手法，「到底哪一個才是蔣萬安的真心話？」

    蔣萬安今日在臉書貼文表示，身為民選的立法委員，他肯定民主國家民選機構之間的交流，裴洛西訪問台灣，象徵兩國之間的穩固關係，「而這樣的關係是建立在雙方長期且持續的合作基礎上，台灣將永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴。」

    費鴻泰表示，裴洛西訪台比1996年的台海危機還要嚴重，更直言這如同炸彈引信，最後將由台灣承擔苦果；賴士葆則說，台灣變成可能一觸即發的火藥庫，在裴洛西離開後，很多行業可能會面對「商業制裁」的重創，那是生靈塗炭、民不聊生的代價，只能祈禱天佑台灣。

    對此，林楚茵質疑：「蔣萬安一面歡迎裴洛西，一面放任他的團隊附和中國、唱衰台灣，到底哪一個才是蔣萬安的真心話？」她表示，蔣萬安一面強調自己是「台北隊」，另一方面又找支持一帶一路的成員加入競選團隊，「蔣萬安面對首都台北的立場到底是什麼？是台灣台北？還是中國台北？」

    林楚茵批評，蔣萬安不敢面對團隊成員傾中立場，只敢躲在發言人背後裝傻，如今裴洛西來訪卻成為蔣萬安「親中反美」立場的照妖鏡，「表面力挺台灣，私底下放任團隊附和中國，兩面手法被看穿，不覺得丟臉嗎？」

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