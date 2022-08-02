為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    議員轟北藝中心淪國際笑話 缺失完全改善恐要明年底

    台北市議會工務委員會今赴北藝考察。（記者楊心慧攝）

    台北市議會工務委員會今赴北藝考察。（記者楊心慧攝）

    2022/08/02 19:39

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府斥資67億打造號稱國際級的台北表演藝術中心，預計8月7日開幕，卻被爆出座椅破損、動線不佳等問題，台北市議會工務委員會今赴北藝考察，台北市議員痛批，北藝淪為國際笑話，根本是為趕在台北市長柯文哲卸任前趕開幕；據市府規劃的時程表，2023年底座椅椅布才能全部更新，劇球場外牆漏水初估需半年才能改善，議員怒嗆：「別逼我們讓北藝不能如期開幕」。

    北藝報告指出，5樓手扶梯將在終點處加裝座椅式樓梯升降電梯至6樓，預計10月完工；至於座椅破損的部分，已完成包覆原破損椅套，並持續清點及包覆其它座椅，預計2023年底全面更新完成。

    北藝中心執行長王孟超表示，無障礙廁所部分，因涉及建築結構，評估變更使照後將於4樓增設殘障廁所，座椅的高低差問題，短期會提供薄毯供有需求民眾使用，中期會將椅背加高12公分，長期則是會淘汰座椅，改為採購高椅背座椅。

    議員鍾佩玲日前爆出北藝最具代表性建築「球劇場」出現外牆漏水問題，但市府解方竟非設法抓漏，而是加裝「接水盤」，她今再對解方提出質疑；北市捷運局一工處回應，初判是混擬土與鋼構處漏水，但尚未找到具體漏水地點，暫時先在漏水點加裝接水盤接水，後續將在舞台上方搭設鷹架，拆除輕隔間板材後進行止水作業，初估工期為半年。

    議員洪健益痛批，北市府斥資67億，工程問題頻頻，還無法解決，號稱是國際級表驗藝術中心，根本就是國際笑話，「別逼我們讓北藝不能如期開幕」。

    台北市議會工務委員會今赴北藝考察。（記者楊心慧攝）

    台北市議會工務委員會今赴北藝考察。（記者楊心慧攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    造價67億北藝剛開幕就漏水 鍾佩玲：北市府解方竟是放「接水盤」
    2022/07/31 16:16

    造價67億北藝剛開幕就漏水 鍾佩玲：北市府解方竟是放「接水盤」
    北藝開幕劇場竟沒驗收、缺失一堆 議員要柯文哲道歉
    2022/07/15 17:57

    北藝開幕劇場竟沒驗收、缺失一堆 議員要柯文哲道歉

    客語能力中級暨中高級及高級認證
    北藝座椅破、一果屢淹水 黃珊珊：物品堆太久且極端氣候所致
    2022/07/06 16:39

    北藝座椅破、一果屢淹水 黃珊珊：物品堆太久且極端氣候所致
    北藝座椅破損、場地悶熱 黃郁芬︰柯文哲高喊國際接軌讓人失望
    2022/07/05 13:41

    北藝座椅破損、場地悶熱 黃郁芬︰柯文哲高喊國際接軌讓人失望

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播