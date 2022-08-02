議員轟北藝中心淪國際笑話 缺失完全改善恐要明年底

台北市議會工務委員會今赴北藝考察。（記者楊心慧攝）

2022/08/02 19:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府斥資67億打造號稱國際級的台北表演藝術中心，預計8月7日開幕，卻被爆出座椅破損、動線不佳等問題，台北市議會工務委員會今赴北藝考察，台北市議員痛批，北藝淪為國際笑話，根本是為趕在台北市長柯文哲卸任前趕開幕；據市府規劃的時程表，2023年底座椅椅布才能全部更新，劇球場外牆漏水初估需半年才能改善，議員怒嗆：「別逼我們讓北藝不能如期開幕」。

北藝報告指出，5樓手扶梯將在終點處加裝座椅式樓梯升降電梯至6樓，預計10月完工；至於座椅破損的部分，已完成包覆原破損椅套，並持續清點及包覆其它座椅，預計2023年底全面更新完成。

北藝中心執行長王孟超表示，無障礙廁所部分，因涉及建築結構，評估變更使照後將於4樓增設殘障廁所，座椅的高低差問題，短期會提供薄毯供有需求民眾使用，中期會將椅背加高12公分，長期則是會淘汰座椅，改為採購高椅背座椅。

議員鍾佩玲日前爆出北藝最具代表性建築「球劇場」出現外牆漏水問題，但市府解方竟非設法抓漏，而是加裝「接水盤」，她今再對解方提出質疑；北市捷運局一工處回應，初判是混擬土與鋼構處漏水，但尚未找到具體漏水地點，暫時先在漏水點加裝接水盤接水，後續將在舞台上方搭設鷹架，拆除輕隔間板材後進行止水作業，初估工期為半年。

議員洪健益痛批，北市府斥資67億，工程問題頻頻，還無法解決，號稱是國際級表驗藝術中心，根本就是國際笑話，「別逼我們讓北藝不能如期開幕」。

台北市議會工務委員會今赴北藝考察。（記者楊心慧攝）

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