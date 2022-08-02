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    獨家》裴洛西明訪景美人權園區 將見吾爾開希、林榮基、李明哲

    銅鑼灣書店創辦人林榮基（左一）證實，明日將去景美人權文化園區與美國聯邦眾議院議長裴洛西見面。圖為歐洲議會副議長畢爾上週率團與林榮基見面。（取自外交部推特）

    銅鑼灣書店創辦人林榮基（左一）證實，明日將去景美人權文化園區與美國聯邦眾議院議長裴洛西見面。圖為歐洲議會副議長畢爾上週率團與林榮基見面。（取自外交部推特）

    2022/08/02 18:20

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今日晚間訪台，將下榻君悅酒店，明日上午晉見總統蔡英文，下午將參訪景美人權文化園區。據透露，美國在台協會（AIT）幾天前就開始與在台灣的中國民運人士、在台港人接洽，安排明日於景美人權文化園區與裴洛西會面，曾被中共政權綁架的銅鑼灣書店老闆林榮基等人將親自赴會。

    據了解，裴洛西明日下午將於景美人權文化園區，與中國民運人士、在台港人、台灣人權工作者見面，遭中國關押多年的NGO工作者李明哲、中國民運人士吾爾開希可望出席。

    林榮基今日接受本報訪問證實，明天下午他將去景美人權文化園區，若見到裴洛西會提出一些建議，希望美國政府幫助香港年輕人離開香港。他指出，目前幫助香港人出來的，有台灣、英國、加拿大政府，希望美國也能跟進提供協助，讓香港年輕人能夠移民美國，主要是針對遭到迫害的港人。

    林榮基提及，英國政府今日發布消息，將放寬容許在1997年7月1日後出生、父母其中一方有BNO的香港年輕人，可以申請BNO簽證計劃赴英居留。但是這有一個問題，如果父母都沒有BNO、1997年7月以後出生的香港年輕人，這一類人若被迫害，在此條件下，他們是無法去英國的，而且這樣的香港年輕人數量不少，英國政府沒辦法幫這些人，或許美國可以救他們。

    他強調，另有來台的香港年輕人生活很不容易，看美國有無可能提供協助，幫助一些香港年輕人移民過去。期盼裴洛西此行不僅是表態支持台灣、支持香港，美國也能提供一些實質協助。

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