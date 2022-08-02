台北市停車費溢繳近2千萬沒人領 停管處鬆口：有望直接抵扣

台北市路邊汽、機車停車格共11萬5070格已實施收費，目前將近2千萬元的停車費溢繳金未領回。（北市停車管理工程處提供）

2022/08/02 18:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市收費路邊汽機車停車格位，每年開立約4700萬張停車繳費單，北市議員汪志冰今下午在議會質詢指出，因超商系統有1天時間差，民眾重複繳納就會溢繳，據統計2020年12月起停車費溢繳約24萬筆，近2千萬元沒人領，她要求超商系統應改即時連線阻擋重複繳費，並研議繳費時直接折抵溢繳金。

對此北市停車管理工程處長李昆振鬆口，折扣原則上金額比較小的停車費，直接折扣是有機會的，但金流技術還有待處理。停管處也要求超商系統應做即時連線，涉及全國，交通部今年也要求四大超商，但超商業者仍沒做，他呼籲業者希望把大家意見聽進去，社會責任很重要。

汪志冰表示，北市已實施收費的路邊汽、機車停車格共11萬5070格，每年開立約4700萬張繳費單，總金額約20億元，繳費方式除了傳統至超商繳費外，也可申請銀行代扣或電子支付，但因超商系統每日關帳後才會上傳資料，會有1天的時間差，若再去超商繳費就會發生溢繳。

汪志冰調閱資料，停管處2020年12月起寄發通知民眾前來退費，至今仍有約24萬筆、1934萬元的溢繳金，仍躺在市庫待民眾領取，甚至出現單筆溢繳4萬2610元，但20元以下佔大宗。繳費方式自動代扣約20%、超商代收降至48%、行動支付提升至30%，但每年溢繳約有16萬筆、平均710萬元。

汪志冰指出，停管處去年寄發約23萬件通知，花費238萬元郵寄，每件就需花費10.4元，但未退費有42%在20元以下，停管處所以不寄發通知，民眾從頭到尾都不知情已有重複繳費。超商代收手續費7年來已調整2次，今年7月再調漲至每張4.1元，北市府每年平均支付近9300萬元給4大超商，停管處應該要求超商付起企業社會責任解決問題。

她認為，停管處應修改規章，將溢繳金交付信託專戶，並研議在民眾繳納新的停車費時應有選擇直接折抵的選項。李昆振說，非現金繳費包括銀行代扣、行動支付，只要重複繳納一定主動退回，但超商櫃台現金繳費，很難退。

李昆振坦言，郵寄通知的方式確實勞民傷財，20元以下暫時先不主動等待被動民眾通知，但停管處網站隨時都可以查詢，未來也會加強透過台北通推播，提醒民眾，至於信託，可以直接從帳上處理掛一個類似應付帳款，就沒問題，否則信託會多一筆額外支出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法