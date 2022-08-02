日本踩線團續考察 觀光局長︰邊境開放「先入境再出境」

交通部觀光局長張錫聰今天（2日）於台灣美食展前記者會受訪。（實習記者莊星卉攝）

2022/08/02 17:38

〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部觀光局邀請日台觀光促進協會「踩線團」來台參訪，今天第3天考察昇恆昌防疫作為、搭乘雙層巴士等，交通部觀光局長張錫聰今天於台灣美食展受訪表示，邀日本踩線團來台主要目的是在開啟邊境前讓日方做功課、看看景點，也讓相關國際觀光魅力據點做好整備。

踩線團今天上午進行第二次PCR採檢，考察昇恆昌防疫作為，搭乘雙層巴士、參觀忠烈祠，並考察2023台灣燈會場館（國父紀念館），並與觀光局、台灣旅行社進行意見交流，晚間入住台北晶華酒店。明第4天也是最後一日無行程，一早就前往桃園國際機場搭機返日。

張錫聰表示，邊境開放部分，策略上是入境優先、接著才是出境，指揮中心有步驟跟進程，以逐步邁向正常的旅遊市場。

至於產險業者恐停售出國旅平險，影響旅客保障，張錫聰說，旅平險跟出境旅遊較有關係，觀光局開過兩次協調會，金管會、保險局也知道也正在協調溝通，主要原因認為風險精算狀況下，目前的國際疫情複雜狀況下，難以控管，因此防疫險附加防疫部分沒有辦法推出，隨著疫情明朗、逐漸鬆綁，風險能夠掌控狀況下，就能精算利潤。應有機會趕上邊境開放的時程。

張錫聰並說，這次日本踩線團來台，不是觀光團，而是以商務旅遊泡泡模式來台灣，因此需落實防疫計畫包括隔板、專用廁所等，主要目的是日、台雙方都是彼此旅遊目的地首選，希望在台灣開啟跨境旅遊之前，先讓日方做功課、看看景點，看看台灣歷經疫情兩年間有何變化，以及相關配套整備，另外行政院推出向海致敬政策，也將所有海岸都清潔乾淨，也把相關國際觀光魅力據點做好整備，台灣民眾高度自律性強，防疫成果很優，日本旅行業界朋友也都有看到，他們也相當關心何時能開放觀光。

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