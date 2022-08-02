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    首頁　>　臺北市

    民眾考完筆試被告知資格不符 北捷挨批「莊孝維」

    北市議員汪志冰（右）批評報考審查過於便宜行事，台北捷運公司總經理黃清信承諾改善。（翻攝台北市議會網站）

    北市議員汪志冰（右）批評報考審查過於便宜行事，台北捷運公司總經理黃清信承諾改善。（翻攝台北市議會網站）

    2022/08/02 17:41

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運公司工作環境、待遇穩定，每次招考競爭激烈，但北市議員汪志冰今下午質詢指出，最近有民眾向她陳情，考完筆試也有成績，只剩下口試，卻突然被告知資格審查不合格，痛批北捷莊孝維，審查便宜行事，對此，北捷總經理黃清信承諾，會改善流程。

    台北市議會交通部門質詢今日進入第二天，汪志冰說，陳情民眾考完筆試、成績也公布，北捷最後卻被告知資格不符，因為當初沒提完成學歷，這就像是火車開到高雄、告知台北上車沒有票，北捷到底在幹嘛。

    汪志冰指出，據北捷統計，2019年招募708人、應考5094人，2020年招募210人、應考3056人，雖然去年沒招考，但每次報名費要繳800元，平均每年報名費收入216萬元，就是因為報名的人太多，北捷便宜行事，應試者本來歡天喜地，只差一個口試就通過，結果卻告知資格不符。

    她要求，北捷招考流程應該職缺公告、報名、資格審查、筆試、口試、體檢、錄取。

    黃清信說，因為之前考試有些人資格不符，可能學歷還沒取得但還是想試考，如果一刪掉就不能試考，所以有做調整，但目前已針對這樣現象檢討，也會朝議員的建議進行，從善如流做修正。

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