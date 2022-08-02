台北市公車標示錯誤百出害搭錯車 王欣儀轟：市府螺絲鬆了

北市議員王欣儀發現，近一年來因公車路線標示錯誤的檢舉案件就高達40件，怒斥北市公運處「螺絲鬆了」。（記者鄭名翔翻攝）

2022/08/02 17:31

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市公車路網四通八達，但北市議員王欣儀發現，近一年來因公車路線標示錯誤的檢舉案件就高達40件，其中包括站名錯誤、時間或路線不符、未標示起迄站、南北向標示錯誤，甚至路名錯植跨區道路，使外地乘客恐搭錯車，十分困擾，怒斥北市公運處「螺絲鬆了」，要求立即通盤修正勘誤，並檢討查核及複查機制。

對此，北市公運處長常華珍坦言確有此情形，已針對民眾檢舉錯誤處進行立即改善，並展開全面檢視修正，將於一個月內重新登錄於大台北公車路網，而各公車站的路線圖則於3個月內完成盤點及勘誤修正，後續也將把業者提供公車路線圖正確性納入評鑑項目中，公運處也會加強核對。

王欣儀今於議會交通部門質詢時指出，北市所有公車路線圖都須經公運處審查核准後才可公布張貼，理應提供正確資訊，但近一年來卻遭民眾檢舉高達40件包括站名錯誤、路線不符、未標示起迄站、英文站名錯誤、標錯南北向等諸多缺失，造成外地乘客諸多困擾，更有搭錯車情形，怒批公運處「螺絲鬆了」。

王欣儀表示，大台北公車網站或路邊公車亭的公車路線圖都有站名標示錯誤情形，例如611路公車路線中位於木新路的「指南路口」站及「木南公園」站，卻錯標為木柵路，而羅斯福路幹線上位於文山區興隆路的興德國小，竟誤植為松山區的延壽街，兩相天差地遠、錯誤非常離譜。

王欣儀認為，業者修正路線圖後須函報公運處審查，確認各項資訊無誤後備查，然實際上卻被民眾發現諸多錯誤且遲未改善，公運處的審查作為顯有缺失，要求除應針對錯誤處立即改善外，更應重新檢討審查及每年複查機制，且展開全市通盤查核，避免再有錯誤而誤導乘車民眾等情事。

611路公車路線中位於木新路的「指南路口」站及「木南公園」站，卻錯標為木柵路。（北市議員王欣儀提供）

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