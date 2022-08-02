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    首頁　>　臺北市

    租LED戶外看板歡迎裴洛西 王閔生：台美關係更上一層樓

    民進黨台北市議員王閔生在東路、基隆路交叉口，刊出「歡迎裴洛西議長訪台」的LED戶外看板廣告。（王閔生辦公室提供）

    民進黨台北市議員王閔生在東路、基隆路交叉口，刊出「歡迎裴洛西議長訪台」的LED戶外看板廣告。（王閔生辦公室提供）

    2022/08/02 16:18

    〔記者楊心慧／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚將抵台拜訪，民進黨台北市議員王閔生在東路、基隆路交叉口（市府轉運站對面），刊出「歡迎裴洛西議長訪台」的LED戶外看板廣告，王閔生受訪表示，此行是睽違25年以來再次有美國眾議院議長造訪台灣，相信對台美關係更上一層樓，應展現台灣人的熱情，所以張貼這樣的廣告看板。

    傳裴洛西將於今晚10時許抵台並下榻君悅飯店，王閔生表示，剛好戶外看板廣告的位置在離君悅飯店不到一公里的地方，有機會讓裴洛西看到看板，希望讓她知道我們是誠摯的歡迎來到台灣。

    王閔生表示，這是台美關係的突破性發展，也代表著國際看見了台灣的重要性，裴洛西才剛當上眾議員兩年時，就公開譴責中國暴行，更在天安門廣場舉起「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」布條，在人權、自由、民主的立場上始終如一，也無懼壓力長期支持台灣。

    至於中國可能發動軍事動作，甚至可能對綠營選情帶來影響？王閔生指出，我們希望台海和平，不希望這段時間有擦槍走火，美國或中國既然是世界大國，相信會很有智慧處理這件事，裴洛西來台灣，單就台美關係是很好的現象，台灣跟美國繼續保持高度的交流，相信這是好事，中國應該不會有過度反應。

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