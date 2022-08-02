吳釗燮贈特種外交獎章 捷克駐台代表：會想念台灣希望再回來

外交部長吳釗燮頒贈捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）特種外交獎章。（外交部提供）

2022/08/02 16:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克駐台代表朗樂（Patrick Rumlar）將離任，外交部長吳釗燮今（2）頒贈「特種外交獎章」，表彰朗樂駐台近4年期間對推動台捷雙邊關係的付出與貢獻。朗樂致謝詞時說，台捷在自由民主價值基礎上，積極開展經貿、科技、教育等多領域的合作。他也期盼台捷直航早日實現，進一步強化雙方連結。朗樂最後更感性表示自己會想念台灣，希望攜家帶眷再回來。

外交部長吳釗燮今在外交部舉行贈勳儀式，代表我國政府頒贈「特種外交獎章」給將離任的捷克代表朗樂。法國、盧森堡、波蘭及匈牙利等駐台代表、外交部政次曾厚仁、台美會秘書長薛美瑜等人到場觀禮。

吳釗燮感謝朗樂駐台期間積極推動台捷各項合作及交流，使雙邊關係大幅向前邁進，特別是雙方合作接待捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台的難忘經驗，為台捷關係奠定新的里程碑，鞏固兩國民主夥伴的韌性與友誼，並開啟歐洲理念相近國家與台灣深化友好關係的契機。

吳釗燮並說，台灣與捷克年輕有活力的國家，共享自由民主價值；捷克是台灣在歐洲的驅動力，雙邊在疫情期間簽署「台捷防疫合作聯合聲明」，互贈口罩及疫苗，去年起國發會主委龔明鑫率團訪問捷克，簽署多項合作備忘錄，促進雙方交流與直接對話。吳釗燮去年也訪問捷克，經驗難忘，他強調台灣是朗樂代表第二個家，歡迎他隨時回來拜望老朋友。

朗樂致詞時，感謝吳釗燮親自頒贈獎章，感受無比殊榮，也對外交部工作團隊與歐洲駐台夥伴的支持深致謝忱。

朗樂指出，台捷關係長期友好密切，故前總統哈維爾（Václav Havel）曾於2004年訪問台灣，如今台捷雙方也在哈維爾前總統所堅持及熱愛的自由民主價值基礎上，積極開展經貿、科技、教育等多領域的合作。近期國發會主委、立法院長及外交部長相繼訪問，對深化雙邊交流注入更強動能。

朗樂並說，期盼台捷直航早日實現，進一步強化雙方互動與連結；他最後感性表示自己會想念台灣，希望攜家帶眷再回台灣。

外交部長吳釗燮頒贈特種外種獎章給捷克代表朗樂。多位歐洲國家駐台代表觀禮，會後合影留念。左起為外交部歐洲司司長陳立國、歐洲經貿辦事處副處長雍青龍（Thomas JURGENSEN）、外交部政次曾厚仁、外交部長吳釗燮、朗樂、波蘭臺北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、盧森堡台北辦事處處長貝檀雅（Tania Berchem）、法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois CASABONNE-MASONNAVE）、匈牙利貿易辦事處代表羅林（Daniel Csaba Lorincz）。（外交部提供）

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