高中暑輔加節數還列成績？教育部：違者懲處

高中暑輔加節數還列成績？教育部今日回應表示，違者將予懲處。（記者林曉雲攝）

2022/08/02 16:33

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣青年民主協會點名位於台南市私立瀛海中學暑輔超過200節，高雄市左營高中將暑輔成績列入平時成績，已違反相關規定。教育部今回應，經國教署了解，瀛海中學已依規定調整暑假課業輔導總節數為120節，左營高中主管機關為高雄市政府教育局，經了解，學校於課業輔導實施計畫，誤植將暑假課業輔導成績列入平時成績，後續已由高市教育局督導學校改善。

教育部強調，教育部主管的學校如違規實施課業輔導，國教署將予限期改善，並將視情節輕重議處；國立學校部分，將審酌議處相關人員；私立學校部分，將審酌依私立學校法規定扣減其獎補助或作其他適當的處分。

台灣青年民主協會表示，近日收到許多高中生反映老師在暑輔課堂上，提到老師在暑輔結束前會透過考試來檢視成果，還說會將成績列入下學期平時成績，明顯與教育部法規不符，如同變相強制學生參與暑輔。

依教育部「高級中等學校課業輔導實施要點」，學校實施課業輔導內容包括課業複習及相關補充課程，不得提前講授各該科目教學進度表所定之課程內容；應事前通知學生家長及徵詢學生意願，由學生自由選擇參加；每節費用單價平均後，應於15元至25元間，由學校按收支平衡原則訂定；學期中每週應不超過5日，結束時間不超過下午5時30分；暑假期間不超過120節、寒假期間不超過40節，至於地方政府主管學校，應依各該主管機關規定辦理。

國教署表示，針對所主管高級中等學校實施課業輔導設有查處機制，將持續透過相關會議、研習、行文等多元管道，加強宣導課業輔導相關規定，要求學校落實辦理；學校應就課業輔導之辦理情形，依教育部所定檢核表逐項自我檢核，並公告於學校網頁。

國教署說明，會不定期、主動到校，專案查核學校課業輔導辦理情形；另已將學校辦理情形，列為駐區視導人員之重點視導項目；而學生如對學校實施課業輔導之方式，存有疑慮時，可透過電話、網站民意信箱等多元管道向國教署反映，國教署會立即進行查處，要求學校限期改善違規事項，並依規定議處。

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