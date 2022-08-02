為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    裴洛西將訪台 黃珊珊：歡迎對台灣友善的客人

    黃珊珊今受訪時表示，裴洛西來訪也代表某部分意義，中華民國作為主權獨立國家，有權利及信心與全世界來往。（記者田裕華攝）

    黃珊珊今受訪時表示，裴洛西來訪也代表某部分意義，中華民國作為主權獨立國家，有權利及信心與全世界來往。（記者田裕華攝）

    2022/08/02 15:53

    〔記者鄭名翔／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將訪台，台北市副市長黃珊珊今表示，裴洛西是自己所景仰的資深政治前輩，而中華民國作為主權獨立國家，有權利及信心與全世界來往，歡迎各地對台友善的客人，北市府必會好好接待、審慎做好維安工作，而其他政黨也沒必要藉此提「抗中保台」等操弄意識形態對立，和平才是台灣人民所冀望。

    裴洛西正進行亞洲訪問行程，預計今晚抵台旋風造訪；黃珊珊今受訪時表示，裴洛西是自己所景仰的資深政治前輩，而她的來訪也代表某部分意義，中華民國作為主權獨立國家，有權利及信心與全世界來往，且在國家立場上歡迎各地對台友善的客人。

    至於裴洛西訪台引發中國頻頻恫嚇，黃珊珊認為，台灣不可輕忽、須審慎為之，不必挑釁但也不用過度緊張，然任何事情都有可能影響選舉，但最終都須避免製造衝突，其他政黨沒必要藉此提「抗中保台」等操弄意識形態對立，強調台灣人民期盼和平穩定、經濟繁榮，民生至上才是最重要的事情。

    黃珊珊指出，站在地方政府立場，北市府必會好好接待裴洛西、盡量做好維安工作，並依據實際需求部署警力、絕不輕忽，而對於新黨擬包圍裴洛西下榻飯店抗議，北市府會依法行事，在保障言論自由下避免影響社會秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    裴洛西明擬訪立法院 曾銘宗透露訪問細節
    2022/08/02 15:45

    裴洛西明擬訪立法院 曾銘宗透露訪問細節
    裴洛西訪台角力！ 中國2航艦出港 美軍3大主力艦駛近台灣
    2022/08/02 15:31

    裴洛西訪台角力！ 中國2航艦出港 美軍3大主力艦駛近台灣

    富蘭克林：股利+債息雙收益 投資攻守兼備
    裴洛西訪台住一晚 矢板明夫：對台灣外交有很大幫助
    2022/08/02 15:21

    裴洛西訪台住一晚 矢板明夫：對台灣外交有很大幫助
    新黨要衝飯店抗議裴洛西 賴瑞隆轟：當中國馬前卒背叛台灣
    2022/08/02 15:20

    新黨要衝飯店抗議裴洛西 賴瑞隆轟：當中國馬前卒背叛台灣

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    裴洛西又一行程曝光 路透：明下午景美人權文化園區會見人權活動人士
    2022/08/02 15:16

    裴洛西又一行程曝光 路透：明下午景美人權文化園區會見人權活動人士
    裴洛西將訪台 蔡詩萍：不懂為什麼有些台灣人反對
    2022/08/02 15:00

    裴洛西將訪台 蔡詩萍：不懂為什麼有些台灣人反對
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播