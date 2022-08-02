裴洛西將訪台 黃珊珊：歡迎對台灣友善的客人

黃珊珊今受訪時表示，裴洛西來訪也代表某部分意義，中華民國作為主權獨立國家，有權利及信心與全世界來往。（記者田裕華攝）

2022/08/02 15:53

〔記者鄭名翔／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將訪台，台北市副市長黃珊珊今表示，裴洛西是自己所景仰的資深政治前輩，而中華民國作為主權獨立國家，有權利及信心與全世界來往，歡迎各地對台友善的客人，北市府必會好好接待、審慎做好維安工作，而其他政黨也沒必要藉此提「抗中保台」等操弄意識形態對立，和平才是台灣人民所冀望。

裴洛西正進行亞洲訪問行程，預計今晚抵台旋風造訪；黃珊珊今受訪時表示，裴洛西是自己所景仰的資深政治前輩，而她的來訪也代表某部分意義，中華民國作為主權獨立國家，有權利及信心與全世界來往，且在國家立場上歡迎各地對台友善的客人。

至於裴洛西訪台引發中國頻頻恫嚇，黃珊珊認為，台灣不可輕忽、須審慎為之，不必挑釁但也不用過度緊張，然任何事情都有可能影響選舉，但最終都須避免製造衝突，其他政黨沒必要藉此提「抗中保台」等操弄意識形態對立，強調台灣人民期盼和平穩定、經濟繁榮，民生至上才是最重要的事情。

黃珊珊指出，站在地方政府立場，北市府必會好好接待裴洛西、盡量做好維安工作，並依據實際需求部署警力、絕不輕忽，而對於新黨擬包圍裴洛西下榻飯店抗議，北市府會依法行事，在保障言論自由下避免影響社會秩序。

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