玉山銀與南山壽合作公益捐血 共募集逾5700袋熱血

玉山銀黃男州董事長（左）與南山人壽尹崇堯董事長（右）出席「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動。（圖為玉山銀提供）

2022/08/02 15:34

〔記者王孟倫、實習記者黃幸榆／台北報導〕 受到疫情影響，民眾活動量及外出意願減少、也使得全台血庫庫存量嚴重告急。由玉山銀行與南山人壽共同合作，在全國各地舉行的「快樂捐血、讓愛相隨」公益捐血活動，合計有3887位捐血者及志工響應，並成功募集5717袋熱血。

該活動是在7月25至30日於台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等32個捐血點舉行。

對此，南山人壽董事長尹崇堯表示，此次活動是繼2018年後再次與玉山銀行合作舉辦公益捐血，南山人壽的內外勤同仁也共同參與其中，熱邀客戶、親友及社區民眾一同響應愛心捐血，幫助更多的生命。

他指出，南山人壽與玉山銀行除有業務上的合作外，亦長期共同推動永續，挹注「南山慈善基金醫療關懷計畫」弱勢醫療補助基金，更在今年共同協助臺南市經濟弱勢長者投保微型保險，實踐永續共好的精神，也希望可以透過整合雙方的資源及影響力，發揮更大的公益力量

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山銀行除提供金融服務外，也以實際行對付諸社會關懷；玉山連續23年於寒暑假缺血之際舉行捐血活動，今年也透過簡訊、粉絲團以及玉山銀行官網發送訊息給民眾，也提共便利商店200元的禮物卡做回饋，期望招募愛心熱血，幫助更多需要的人。

除了每年所舉辦的公益捐血活動，玉山銀行也在疫情期間主動關懷第一線防疫醫師及護理人員，致贈卡片及醫療物資至各醫院；同時提供防疫背心給藥師公會全聯會，讓藥師送藥品到民眾的住宅時可以更加安心。此外玉山銀行也與牙醫師公會合作，在偏鄉小學設置牙科診療椅，讓偏鄉地區的孩童也可以得到良好的口腔照顧。

玉山銀行強調，希望可以發揮更大的公益力量，善盡企業社會責任，以實際行對社會付出愛與關懷，幫助更多有需要的人。

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