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    疫情降幅不大！ 莊人祥︰估本週或下週某天病例將高於前一週

    中央流行疫情指揮中心表示，目前下降趨勢幅度不大，預估本週或下週可能出現某天較前一週同期較高的情況。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心表示，目前下降趨勢幅度不大，預估本週或下週可能出現某天較前一週同期較高的情況。（指揮中心提供）

    2022/08/02 15:34

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情下降幅度趨緩，中央流行疫情指揮中心表示，目前下降趨勢幅度不大，預估本週或下週可能出現某天較前一週同期較高的情況，但都是隨機的狀況，無法進一步確定何時發生。

    精神科醫師沈政男預估8月8日有可能出現疫情第一個反轉點，也就是不再下降，因為BA.5開始在社區傳播了，且8月底BA.5將破萬例。

    對此，莊人祥說明，目前疫情還有在下降的趨勢，只是幅度不大，預估本週或下週都可能出現某天較前一週同期較高的情況，但都是隨機的狀況。

    至於月底BA.5將破萬例的說法，莊人祥指出，現在社區中的BA.5仍算少數，疫情趨於穩定，但降幅不大，因為人流、大眾行為與防疫模式等因素，造成無法進一步下降，並提到各國確實到了疫情低點後，在BA.5進入社區過了幾週就出現上升。

    目前COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑92%、第二劑85.9%、追加劑第一劑接種率71.4%、第二劑7.4 %；幼兒疫苗接種率則是已達到12%。對於專家呼籲家長幼兒疫苗不要等輝瑞，可先打莫德納，以免開學群聚，莊人祥表示，指揮中心一直都是這樣說，指揮官王必勝昨也有再提，強調「相信指揮中心也是一種選擇」。

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