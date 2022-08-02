新黨要衝飯店抗議裴洛西 賴瑞隆轟：當中國馬前卒背叛台灣

民進黨立委賴瑞隆批評，新黨作為中國的馬前卒替其出氣，這是背叛國家、背叛台灣的作法，台灣人應一同譴責。（資料照）

2022/08/02 15:20

〔記者陳政宇／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西今（2日）晚抵台後，傳將入住君悅酒店；新黨主席吳成典除抨擊國民黨主席朱立倫歡迎裴洛西的立場，並預告新黨今晚6時將赴君悅飯店抗議。對此，民進黨立委賴瑞隆批評，新黨作為中國的馬前卒替其出氣，這是背叛國家、背叛台灣的作法，台灣人應一同譴責。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發國際矚目，吳成典則指出，裴洛西將台灣推入火坑、變成兩岸戰地，這是何等殘忍，而朱立倫今日竟歡迎她來台，讓人感到義憤填膺、非常難過，新黨堅決站在不同立場，與朱立倫勢不兩立。

對此，賴瑞隆受訪表示，台灣和美國都是民主國家，當然熱烈歡迎挺台的好朋友來訪，唯一會不高興的只有中國。新黨卻願作為中國的鷹犬、馬前卒替其出氣，這是背叛國家、背叛中華民國、背叛台灣的作為，大家都沒辦法接受，台灣人應該一同譴責。

賴瑞隆說，儘管中國近期威嚇不斷，裴洛西仍有勇氣願意來訪台灣，這應該是台灣人民的共同期盼，國內竟有人這樣反對，這是非常惡劣的，讓國際社會誤以為台灣內部有不同聲音，而新黨此舉也會讓各界看清該組織。

此外，賴瑞隆進一步呼籲，包含國民黨、民眾黨都應該表達立場，讓民主陣營知道台灣是站在同一個陣線，絕不接受恐嚇，攜手對抗威權惡霸行為，這是不容內部分化和退縮的。

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