住宿式機構住民、員工 武肺陽性率穩定下降

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

2022/08/02 15:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情處於平原期，中央流行疫情指揮中心今天公布全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢，機構住民和工作人員陽性率都穩定下降，近一週分別降到1.1%和0.7%。

指揮中心公布全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢，從6月20日起，到近一週7月25日至31日，一開始機構住民和工作人員的陽性率分別為5%和2.7%，近期降到1.1%和0.7%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前篩檢公費措施持續到8月底，是否修正或再延長，8月底前會開會檢討篩檢措施，目前仍維持工作人員一週篩一次，住民一週兩次，兒童或身心障礙可一週一次。

羅一鈞指出，上週新增確診的住宿式機構工作人員有350例、住民819例，死亡19例，都是近來的新低點。目前死亡累計1244例，致死率2.67%，沒明顯改變。

羅一鈞說，機構目前大多疫情穩定，會應用公費快篩，加強裡面監測感控管理，應付8月中下旬可能再起的BA.5新一波疫情，目前機構個案還沒檢出BA.5情形，會持續觀察。

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