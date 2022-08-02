NCC專責機構規範網路假訊息 首場公聽會8/25登場

國家通訊傳播委員會（NCC）預計捐助新台幣25億元成立「專責機構」規範網路假訊息、網路霸凌等不當或違法言論，中為通傳會副主委翁柏宗日前於例行記者會說明。（資料照）

2022/08/02 16:01

〔記者陳心瑜／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」（簡稱中介法）草案，其中最受關注為預計捐助新台幣25億元成立「專責機構」規範網路假訊息、網路霸凌等不當或違法言論，通傳會表示，將於今年8月11日、8月16日、8月18日辦理「數位中介服務法」（簡稱中介法）草案3場分眾公開說明會，邀集相關利害關係人表達意見。另將於8月25日辦理一場公聽會，開放社會大眾報名參加。

NCC表示，基於疫情及場地空間考量進行人數控管。各場次也將同步於該會YouTube頻道直播，公聽會場次將另開放留言，促進公眾參與。

NCC說明，自6月29日將中介法草案對外公告周知後，考量所涉利害關係人眾多，故辦理3場分眾的公開說明會，以利有效彙整各界意見；同時也考量到社會持續對草案相關議題的關切，亦將辦理一場對社會大眾開放的公聽會，草案條文及公聽會報名資訊將公布於通傳會網站（首頁→服務與推廣→專區彙集→數位匯流-調和匯流管制環境→數位中介服務法草案專區）。

公開說明會及公聽會各場次資訊如下：第一場—公開說明會（通傳業者與公協會場次）時間：111年8月11日（星期四）上午9時至中午12時。（9:30正式開始）；對象：符合中介法草案提供連線服務及快取服務之中介服務提供者及相關公協會（採邀請制）。（三）直播連結。

第二場—公開說明會（公民團體與學者專家場次）8月16日（星期二）上午9時至中午12時（9:30正式開始），對象：與使用者權益相關機構團體及學研單位（採邀請制）。直播連結在此。

第三場—公開說明會（資訊儲存服務及線上平臺服務業者與公協會場次）今年8月18日（星期四）上午9時至中午12時。（9:30正式開始）對象為符合中介法草案提供資訊儲存服務及線上平臺服務之中介服務提供者及相關公協會（採邀請制）。直播連結在此。

第四場公聽會為今年8月25日（星期四）上午9時至中午12時，地點為NCC濟南路辦公室7樓大禮堂。開放業者、社會大眾自由報名。直播連結在此。

NCC表示，對外溝通管道不侷限於上述場次活動，該會了解各界關心網路治理議題，歡迎眾人持續提供寶貴的意見，精進草案內容，共同打造自由、安全、可信賴的網路環境。

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