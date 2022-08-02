第2例BA.2.75同行4人均陰性 羅一鈞：疫情沒擴大

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

2022/08/02 15:09

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨公布第2例Omicron BA.2.75境外移入，為40多歲泰國籍男性，7月20日從泰國入境，入境採檢陰性，但在居家檢疫期間出現症狀採檢則轉陽性，醫療應變組副組長羅一鈞今表示，4名同行者經進一步採檢仍均為陰性，沒有疫情擴大的情形。

羅一鈞昨指出，該名40多歲男性曾接種兩劑疫苗，7月20日從泰國入境，持有搭機前PCR陰性報告，入境時採檢也是陰性，但23日於防疫旅館居家採檢期間出現頭痛症狀，快篩、PCR檢測均陽性，Ct值13.4，後續病毒定序為BA.2.75，但已於31日解除隔離。

羅一鈞今說明，4名同行者入境篩檢均陰性，經進一步安排採檢，結果已經出爐，仍均維持陰性，沒有疫情擴大的情形。

BA.2.75於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，全球包含英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、新加坡、印尼、泰國等至少17國報告病例，其中，日本估計BA.2.75佔比增加至0.6%，並已於東京流行，但因多國檢測量下降，實際傳播情形可能被低估。

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