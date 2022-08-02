2把長槍抵押3萬元借款 原民男無罪變有罪

泰雅族陳姓男子，未經許可就自製2把長槍打獵，2020年間，因積欠莊姓友人3萬元，竟用2把槍做為擔保品，高等法院認陳觸犯非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，判刑2年，緩刑4年免入獄。（示意圖）

2022/08/02 15:40

〔記者吳政峰／台北報導〕一名泰雅族陳姓男子，未經許可就自製2把長槍打獵，2020年間，因積欠莊姓友人3萬元，竟用2把槍做為擔保品，而後莊男被警查獲持有槍枝，陳男的犯行才曝光。高等法院認陳觸犯非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，判刑2年，緩刑4年免入獄。

判決指出，陳男是泰雅族原住民，未經許可自製具殺傷力土製長槍2支，供打獵生活使用。2020年9月間，莊姓男子前往陳男位於桃園市復興區鐵皮屋工寮索討欠款未果，見陳持有土製長槍，遂索討當作3萬餘元借款債務的抵押。

陳男明知2把長槍具殺傷力，除了當作打獵生活工具之用外，未經主管機關許可，不得持有，卻把槍枝交付莊男作為借款抵押的擔保品。直到2020年12月14日，莊男意外洩露持槍一事、被警察搜索扣長槍，陳男才被循線緝獲，依轉讓槍砲罪起訴。

一審桃園地院指出，轉讓槍砲的成罪要件是基於「移轉所有權」意思，將槍砲「無償」讓與他人，或非基於營利目的，以原價或低於原價有償讓與他人，但陳男是因為積欠債務，把長槍交付抵押擔保，待還款時，莊男即需交還槍枝，雙方並無移轉所有權意思，故不構成轉讓具殺傷力槍枝罪，諭知無罪。

二審高等法院認為，縱使陳男不構成轉讓槍砲罪，仍觸犯非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，一審認事用法有違誤，予以撤銷改判。

高院考量陳男把槍枝交付莊男質押用，未久即被查獲，並未造成實害，相較於那些擁槍自重，恃以為非作歹之徒，危害程度為低，主觀惡性及犯罪情節亦非重大，若仍判處法定最輕本刑3年以上，實屬情輕法重，因而依刑法第 59 條「其情可憫」規定酌減其刑。

高院審酌陳男素行、智識程度、家庭經濟等情狀，判刑2年，併科罰金2萬元，緩刑4年，免入獄，以勵自新。可上訴。

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